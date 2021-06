Nam sinh đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh, tống tiền cô giáo

Lê Công Hưng đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh trường học, thu thập những clip nhạy cảm rồi tống tiền 2 cô giáo.

Ngày 16/6, Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Công Hưng (18 tuổi, học sinh lớp 12, trường THPT Mỹ Lộc) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, Hưng cho biết đã đặt mua một máy quay mini trên mạng sau đó lén lắp vào nhà vệ sinh chung của giáo viên tại trường. Mục đích của nam sinh này là dùng những hình ảnh, clip nhạy cảm quay được để tống tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Hưng đã quay được cảnh nhạy cảm của 2 cô giáo. Sau đó, nam sinh này lập tài khoản Facebook giả, nhắn tin cho hai nạn nhân, yêu cầu đưa 10 triệu, nếu không sẽ đưa cảnh nóng lên mạng xã hội. Một trong hai nạn nhân gửi đơn tố cáo đến công an sở tại.

Trao đổi với Zing chiều cùng ngày, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định cho biết ngay khi nhận báo cáo của Công an huyện Mỹ Lộc, đơn vị đã sử dụng những biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao để truy tìm ra Hùng. Các tang vật là những clip nhạy cảm cũng đã được thu giữ và bàn giao lại cho Công an huyện thụ lý điều tra theo thẩm quyền.