Nam sinh châu Phi nhận giải thưởng sinh viên toàn cầu

Jeremiah Thoronka (21 tuổi) được trao giải nhờ những đóng góp trong việc tái tạo năng lượng và cải thiện tình trạng ô nhiễm tại quê nhà.

Lễ trao Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu 2021 được tổ chức ngày 10/11 tại Paris, Pháp. Bên cạnh cô Keishia Thorpe nhận giải giáo viên toàn cầu trị giá 1 triệu USD , em Jeremiah Thoronka được xướng tên và nhận giải thưởng sinh viên toàn cầu trị giá 100.000 USD .

Theo Global Teacher Prize, Jeremiah Thoronka là sinh viên đầu tiên nhận được giải thưởng này. Em được chọn từ hơn 3.500 đơn đề cử và đơn đăng ký đến từ 94 quốc gia trên toàn thế giới.

Jeremiah Thoronka nhận giải thưởng trị giá 100.000 USD . Ảnh: Their World.

Jeremiah Thoronka sinh ra trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone và lớn lên cùng mẹ trong một khu ổ chuột dành cho những người di tản ở ngoại ô thủ đô Freetown. Tại đây, người dân phải đốt than củi để thắp sáng và sưởi ấm.

Từ bé, Jeremiah đã chứng kiến hiện tượng sương mù quang hóa, bắt nguồn từ việc đốt than củi hàng ngày. Bên cạnh đó, những đứa trẻ đồng trang lứa với nam sinh cũng bị tụt lại trong việc học do thiếu ánh sáng.

Được biết, thiếu năng lượng là vấn đề lớn ở Sierra Leonne. Quốc gia Tây Phi này chỉ có 26% người dân được sử dụng điện. Tại các vùng nông thôn, con số này chỉ là 6%.

Kết quả, rừng bị tàn phá nặng nề do người dân chặt cây làm củi đốt. Kéo theo đó, Sierra Leone bị thiên tai như lũ lụt và lở đất. Việc các gia đình phụ thuộc củi và máy phát điện rẻ tiền cũng dẫn đến tình trạng cháy nhà thường xuyên.

Những khó khăn trong cuộc sống đã thúc đẩy Jeremiah nghiên cứu năng lượng tái tạo và tham gia vận động về biến đổi khí hậu.

Năm 17 tuổi, khi theo học tại Đại học African Leadership (Rwanda), nam sinh thành lập công ty khởi nghiệp mang tên Optim Energy. Thay vì tạo ra năng lượng từ gió và mặt trời, nam sinh sử dụng động năng từ người đi bộ và phương tiện giao thông để tạo ra năng lượng sạch.

Cách làm này hạn chế việc phụ thuộc vào sự thay đổi của thời tiết, đồng thời không cần đến pin và kết nối với nguồn điện bên ngoài.

Optim Energy khởi động chương trình thử nghiệm và đã thành công tại các vùng Jeremiah, Makawo ở phía bắc của Sierra Leone và Kuntoluh ở phía đông Freetown. Chỉ với hai thiết bị, công ty khởi nghiệp của nam sinh "khu ổ chuột" đã cung cấp điện miễn phí cho hàng nghìn người và 15 trường học với khoảng 9.000 học sinh.

"Tiếp cận năng lượng liên quan trực tiếp đến chất lượng giáo dục. Tôi dự định mở rộng dự án đến các trường học và cơ sở đang gặp khó khăn vì thiếu năng lượng", nam sinh chia sẻ.

Ngoài ra, em dự định sử dụng số tiền thưởng 100.000 USD để mở rộng quy mô dự án tái tạo năng lượng, giúp 100.000 người ở quê nhà được sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030.

Jeremiah sẽ mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, nam sinh sẽ phát triển loại năng lượng để bảo quản thuốc và vaccine, đồng thời tạo đủ ánh sáng để điều trị cho bệnh nhân.

Hiện, chủ nhân giải thưởng sinh viên toàn cầu là thành viên của chương trình United Nations Academic Impact Millennium Fellow. Năm 2020, công ty Optim Energy của nam sinh được United Nations Major Group on Children and Youth (UNMGCY) bình chọn là công ty start up về năng lượng sáng tạo nhất. Jeremiah Thoronka cũng là một trong 100 nhà lãnh đạo bảo tồn trẻ ở khu vực châu Phi của Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới.