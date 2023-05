Nam sinh 18 tuổi nặng 135 kg lên ngôi Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2023

Người chiến thắng mùa 21 của cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2023 là nam sinh 18 tuổi Iam Tongi.

Đêm chung kết Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2023 (American Idol) kéo dài 3 giờ đã kết thúc với chiến thắng dành cho chàng trai Iam Tongi, 18 tuổi, nặng 135 kg. Iam Tongi đã đánh bại Megan Danielle và Colin Stough.

Trong đêm chung kết, Tongi thể hiện 3 màn trình diễn là: I'll be see you, Monsters và Making memories of us. Sau khi được xướng tên là người chiến thắng, anh hát ca khúc Don't let go gửi tặng gia đình, ban giám khảo và khán giả.

Góp mặt tại chung kết của mùa giải bao gồm các giám khảo: Luke Bryan, Katy Perry và Lionel Richie cùng với cựu thí sinh Thần tượng Âm nhạc Mỹ là Clay Aiken và Ruben Studdard.

Nam sinh 18 tuổi Iam Tongi chiến thắng mùa giải 21 cuộc thi Thần tượng Âm nhạc Mỹ.

Trước đó, Iam Tongi khiến ban giám khảo rơi nước mắt trong vòng loại. Anh thể hiện bài hát Monsters dành tặng cho cha mới qua đời vài tháng trước ngày con trai đi thi. Katy Perry xúc động nói: "Thật là một bài hát tuyệt vời, bạn đang khiến những người đàn ông trưởng thành ở đây phải khóc".

Nam sinh 18 tuổi sẽ nhận được giải thưởng là một hợp đồng thu âm với Hollywood Records/19 Recordings và tiền thưởng 250.000 USD (khoảng 5,87 tỷ đồng ). Dù được khán giả bình chọn và giám khảo ủng hộ, Iam Tongi vẫn bị nhiều khán giả chỉ trích, chê bai vì ngoại hình không ưa nhìn và tính cách nhút nhát.

Iam Tongi năm nay 18 tuổi, là một ca - nhạc sĩ tự do.

Iam Tongi là một ca - nhạc sĩ tự do, sinh ra ở Kahuku, Hawaii và sống ở Federal Way, Washington, Mỹ. Hiện tại, anh là học sinh cuối cấp tại trường Trung học Decatur ở bang Washington.

Trước khi đến với Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2023, Tongi bắt đầu viết nhạc và đăng tải các bài hát của bản thân lên YouTube khi mới 15 tuổi. Năm 2020, anh đã phát hành bài hát Dreams và nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ.