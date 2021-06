Nam rapper xin lỗi khi từng xúc phạm Selena Gomez

10 năm sau những dòng trạng thái xúc phạm Selena Gomez, rapper Tyler, the Creator đã chính thức lên tiếng xin lỗi.

Theo Teen Vogue, trong sản phẩm mới trình làng Manifesto, rapper Tyler, the Creator đã hát những câu thể hiện sự hối hận khi đã công kích Selena Gomez. 10 năm qua, hai người "chiến tranh lạnh" vì những tweet xúc phạm Gomez từ chính Tyler.

"Khi còn là thiếu niên, tôi đã đăng bài điên rồ về Selena Gomez. Tôi không muốn xúc phạm Selena, tôi đã gặp và xin lỗi cô ấy", ngôi sao Tyler, the Creator viết trong đoạn rap.

Mâu thuẫn giữa Tyler, the Creator và ngôi sao Lose You to Love Me nảy sinh hồi 2010 - 2011. Đó là giai đoạn mà Gomez đang quen Justin Bieber. Tyler vốn là bạn thân của ca sĩ Canada và anh không ủng hộ chuyện tình này, bởi vậy đã tỏ thái độ ra mặt với Gomez. Ngược lại, Gomez không hề nhắc đến Tyler dù nửa lời.

Tyler sau đó đã dùng lời lẽ tục tĩu xúc phạm Gomez thông qua hàng loạt bài đăng trên Twitter. Hiện tại, những đoạn tweet đó đã bị ẩn hoặc xóa.

Tyler xin lỗi vì từng xúc phạm tình cũ của bạn thân. Ảnh: NME.

Hồi năm 2013, khi được phỏng vấn, Tyler khẳng định anh và Gomez không hợp nhau. "Chúng tôi không thích nhau vì tôi chơi thân với Justin Bieber. Cô ấy luôn xấu tính với tôi. Tại sao cô ấy lại ghét tôi nhỉ?”, nam rapper nói.

Hiện, Selena Gomez chưa lên tiếng phản hồi về lời xin lỗi của Tyler. Theo tạp chí Mỹ, ngoài tình cũ Justin Bieber, nam rapper này còn đăng tweet chế giễu Dakota Fanning, Miley Cyrus và Victoria Justice.

Tyler Gregory Okonma, hay được biết đến với cái tên Tyler, the Creator, là rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm, diễn viên, nhà thiết kế kiêm diễn viên hài người Mỹ sinh năm 1991.

Trong sự nghiệp, Tyler đã giành giải Grammy, Brit Awards và MTV cho những cống hiến của mình. Call Me If You Get Lost mới phát hành là album phòng thu gần nhất của Tyler sau hơn hai năm kể từ khi ra mắt đĩa đơn Igor (2019).