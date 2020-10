Nam rapper xăm số tài khoản ngân hàng lên cánh tay

Sau khi biết ý nghĩa của hình xăm này, người hâm mộ liên tục chuyển tiền cho Woo Wonjae.

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ Korea mới đây, nam rapper đến từ Hàn Quốc - Woo Wonjae - chia sẻ sự thú vị về loạt hình xăm trên cơ thể của mình. Một trong những họa tiết đặc biệt nhất chính là dòng số tài khoản ngân hàng ở cánh tay.

Nam nghệ sĩ cho hay anh xăm những con số này lên tay ngay sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý AOMG.

Lý do của Woo Wonjae rất đơn giản. Anh thường cảm thấy phiền phức khi không thể nhớ số tài khoản ngân hàng dẫn đến việc phải tìm kiếm rất lâu trên điện thoại mỗi lúc cần đến. Vì vậy, anh quyết định ghi lại chúng trên tay.

Woo Wonjae xăm gần kín cánh tay phải. Ảnh: Pinterest.

Sau khi công khai ý nghĩa dòng số trên, Woo Wonjae rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Người hâm mộ liên tục gửi tiền vào tài khoản của anh. Nam rapper thậm chí còn phải nhắc nhở họ dừng chuyển tiền.

Bên cạnh đó, Woo Wonjae còn tiết lộ về các hình xăm khác trên cơ thể.

Năm 21 tuổi, anh sở hữu hình xăm đầu tiên. Đó là chuỗi tràng hạt đơn giản. Nam nghệ sĩ Hàn kể: "Thời gian đó, tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà nếu đi xăm hình. Tôi quyết định chọn xăm tràng hạt vì mẹ tôi theo đạo Phật. Mẹ sẽ dễ chấp nhận hơn".

Ngoài ra, Woo Wonjae còn xăm hình quốc kỳ Hàn Quốc vào đúng ngày giải phóng, xăm hình gai nhọn hầm hố ở cổ.

Nam rapper chia sẻ anh cảm thấy rất đau khi xăm hình rắn ở bắp tay. Ảnh chụp màn hình.

Một trong những kỷ niệm đi xăm hình đáng nhớ của Woo Wonjae là khi anh xăm hình rắn ở bắp tay. Vì cảm thấy quá đau đớn, anh đã yêu cầu thợ xăm dừng lại nhưng không được. Nó tốn đến 7-8 tiếng để hoàn thành.

Woo Wonjae là nam rapper nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Anh từng lọt top 3 trong chương trình tìm kiếm tài năng rap Show Me The Money 6. Ca khúc We are của anh từng thống trị nhiều bảng xếp hạng uy tín tại Hàn Quốc.