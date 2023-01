Nam rapper ném điện thoại fan xuống nước

Khi một fan nữ tiến đến để bắt chuyện và chụp ảnh selfie, nam rapper ném điện thoại của cô xuống nước. Mặc dù bị chỉ trích trên mạng xã hội, anh cho rằng cô ấy xứng đáng.

Nam rapper Bad Bunny. Ảnh: NYPost.

Theo NY Post, nam rapper người Mỹ Bad Bunny từ chối xin lỗi vì đã ném điện thoại của một fan nữ xuống nước, nói rằng cô ấy xứng đáng vì có hành vi "thiếu tôn trọng".

“Người đến gặp tôi để chào, nói với tôi điều gì đó, hoặc chỉ để gặp tôi, sẽ luôn nhận được sự quan tâm và tôn trọng của tôi. Những ai đến dí điện thoại vào mặt tôi, tôi sẽ coi đó là hành vi thiếu tôn trọng, và tôi sẽ đối xử với thái độ tương tự", anh chia sẻ trên mạng xã hội bằng tiếng Tây Ban Nha.

Video được đăng lên Twitter hôm thứ hai cho thấy rapper 28 tuổi bị một người phụ nữ ở Cộng hòa Dominica bắt chuyện. Cô đồng thời cố gắng chụp ảnh selfie cùng anh bằng thiết bị di động của mình. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ đã giật lấy điện thoại từ tay cô và ném nó xuống nước. Hành động trên khiến nhiều người chứng kiến phải kinh ngạc.

Bad Bunny trong chuyến lưu diễn tại Mexico. Ảnh: NYPost.

Video nhanh chóng gây bão trên mạng và thu về hơn 1 triệu lượt xem. Một số người xem đã chỉ trích hành động của Bad Bunny qua các bình luận: "Anh ta không thể làm hỏng tài sản của người khác. Anh ấy hoàn toàn có thể vừa bỏ đi hoặc gọi bảo vệ. Anh chàng này ngày càng ảo tưởng rồi", "Tôi hiểu anh ấy cần không gian cá nhân nhưng sao mà có thể sống một cuộc sống bình thường khi anh ấy là một ngôi sao lớn", "Cho dù cô ấy nói gì thì anh ta cũng không có quyền ném điện thoại của cô ấy”.

Tuy nhiên, một số người khác vẫn đăng tải các ý kiến bảo vệ nam rapper. Họ cho rằng anh có thể cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Chia sẻ với Billboard mới đây, Bad Bunny nói anh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn World's Hottest Tour năm 2022. “Tôi sẽ nghỉ ngơi. Năm 2023 là dành cho tôi, cho sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần của tôi. Tôi sẽ hít thở và tận hưởng thành quả của mình”, anh nói với hãng tin này.

Bad Bunny, sinh năm 1994, là nam ca sĩ, rapper người Puerto Rico. Anh nổi tiếng sau khi hợp tác với Cardi B và Drake trong các đĩa đơn I Like It và Mia, xếp hạng số 1 và 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Album đầu tay X 100pre (2018) của anh cũng được trao giải Latin Grammy cho Best Urban Music Album. Tạp chí Times vinh danh anh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong danh sách năm 2020.