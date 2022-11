Nam rapper mất 9 triệu USD vì từ chối tiêm vaccine Covid-19

Nhà sản xuất "Oh Hell No" phải tìm người thay thế Ice Cube vì ngôi sao này đã trả vai diễn trị giá 9 triệu USD.

Ice Cube là rapper kiêm diễn viên nổi tiếng của Mỹ.

Tham gia podcast Million Dollaz Worth of Game ngày 22/11, rapper kiêm diễn viên Ice Cube bày tỏ sự tức giận vì từng mất hợp đồng 9 triệu USD sau khi từ chối tiêm vaccine Covid-19.

"Tôi đã từ chối đóng một bộ phim vì không muốn bị chọc ghẹo. Tôi đã lỡ mất 9 triệu USD . Không biết rằng Hollywood cảm thấy thế nào về tôi lúc này", Cube phát biểu và dùng nhiều lời lẽ tục tĩu diễn tả tâm trạng.

Tuy nhiên, Cube khẳng định rằng anh không thực sự muốn từ chối vai diễn, mà là bị từ chối. "Tiêm vaccine à? Tôi không cần, tôi không cần nó", anh nói thêm.

Ice Cube vuột mất cơ hội kiếm 9 triệu USD vì không tuân thủ biện pháp phòng ngừa Covid-19. Ảnh: Getty.

Tháng 6/2021, Ice Cube dự kiến đóng chung với danh hài Jack Black trong dự án Oh Hell No. Black được giao cho vai Sherman, người đàn ông phải lòng mẹ của bạn thân nhất Will (Cube), dẫn đến những rạn nứt hài hước.

Đạo diễn Kitao Sakurai đã lên kế hoạch ghi hình ở Hawaii cuối năm ngoái và thông báo cho dàn diễn viên, nhân viên đoàn phim về nhiệm vụ cụ thể. Nhà sản xuất yêu cầu tất cả phải được tiêm phòng đầy đủ, nhưng Cube từ chối.

Việc từ chối tiêm chủng của Cube khiến người hâm mộ khó hiểu, bởi từ lúc dịch bệnh bùng phát, nam rapper từng lên tiếng kêu gọi người dân đeo khẩu trang ra đường, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch.

Hồi tháng 4/2020, Cube đã mở bán áo phông in hình mình đeo khẩu trang với dòng chữ “Check yo self before you wreck yo self” (tạm dịch: Lo cho mình trước khi hại mình). Lợi nhuận từ việc bán áo được ủng hộ cho nhân viên y tế và lao động tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, ngôi sao này ủng hộ 2.000 chiếc khẩu trang cho trường Bacone ở Oklahoma, Mỹ.

Theo New York Post, Oh Hell No không phải dự án duy nhất Cube bỏ lỡ trong thời gian gần đây. Báo cáo cho biết anh đã rời khỏi bộ phim quyền anh Flint Strong và không thông báo lý do cụ thể.

O'Shea Jackson Sr., được biết đến với nghệ danh Ice Cube, sinh năm 1969. Anh là rapper kiêm diễn viên người Mỹ. Là người sáng tạo ra gangsta rap, Cube trở thành thần tượng của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Megan Thee Stallion. Ngoài ra, anh còn được đông đảo khán giả mến mộ qua bộ phim Barbershop.