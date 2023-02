Nam rapper Hàn lĩnh 4 năm tù vì sử dụng ma túy

Sedaily đưa tin phiên tòa xử Yoon Byung Ho vừa diễn ra tại Tòa án quận Suwon. Nam rapper đối mặt với mức án 4 năm tù về tội sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó, tòa án yêu cầu nam rapper hoàn thành chương trình giáo dục phòng chống nghiện ma túy kéo dài 40 giờ và phạt bổ sung 1,6 triệu won (khoảng 1.300 USD ).

Thẩm phán cho biết bị cáo thừa nhận hầu hết hành vi phạm tội và việc anh ta đã đạt thỏa thuận với các nạn nhân hành hung cũng được xem xét.

Tháng 7/2022, Yoon Byung Ho bị bắt và truy tố vì hút cần sa, sử dụng methamphetamine tại nhà riêng ở Incheon. Trong quá trình cảnh sát điều tra, nam rapper thừa nhận đã mua ma túy trên mạng xã hội và mang về sử dụng. Người bán giấu thuốc ở một nơi cụ thể và thông báo cho người mua địa điểm đến lấy.

Yoon Byung Ho (22 tuổi) được biết đến khi góp mặt trong High School Rapper 2 và Show Me the Money của Mnet. Trên trang cá nhân, rapper 22 tuổi từng chia sẻ về những tác dụng phụ của việc sử dụng ma túy.

"Tôi không thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể và gặp ác mộng khi ngủ. Cảm giác như xương bị gãy và tôi đang bị đổ dầu sôi lên người", anh nói.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.