Nam rapper bị lừa mua đồng hồ giả 400.000 USD

Khán giả phát hiện nhiều điểm bất thường trên chiếc đồng hồ Patek Philippe của rapper Lil Baby so với phiên bản chính hãng.

Theo Page Six, rapper Lil Baby vừa bị khán giả chỉ trích khi đeo đồng hồ Patek Philippe Nautilus giả trị giá 400.000 USD .

Sau đó, anh cũng đăng tải bài viết trên trang cá nhân yêu cầu nhãn hàng trang sức Rafaello and Co phải giải thích về chiếc đồng hồ giả. Công ty đã bán cho nam rapper với mức giá rẻ hơn so với phiên bản gốc 620.000 USD .

Đồng hồ giả Patek Philippe Nautilus trị giá 400.000 USD . Ảnh: Complex.

Lil Baby viết trên trang cá nhân: "Tôi không tin công ty trang sức nổi tiếng lại bán hàng giả cho tôi. Hãy ngừng mua trang sức từ cửa hàng này, rất nhiều đồ giả với mức giá cao".

Người hâm mộ cũng chỉ ra những điểm khác biệt trên chiếc đồng hồ thật và phiên bản giả của nam rapper. Mặt đồng hồ với kim chỉ giờ, logo của hãng sai kích thước và sự khác biệt ở phần dây bị móp trên viền cạnh của món phụ kiện.

Trước đó, Rafaello and Co đã bán nhiều mẫu trang sức khác cho những ngôi sao nổi tiếng như J Balvin, Travis Scott và A$AP Ferg... Đó chính là lý do nam rapper tin tưởng vào công ty khi bán mức giá thấp hơn so với sản phẩm ngoài thị trường.

Người hâm mộ cũng chỉ ra những điểm khác biệt trên đồng hồ của nam rapper so với hàng chính hãng. Ảnh: Complex.

Sau khi bài đăng tải nhận sự quan tâm của công chúng, thương hiệu trang sức cũng xác nhận đã bán chiếc đồng hồ giả và chịu trách nhiệm về những lỗi sai, gây ảnh hưởng đến danh tiếng nam rapper.

"Hôm nay, chúng tôi đã gửi 4 chiếc nhẫn kim cương và trả lại tiền cho Lil Baby, bởi chúng tôi đã bán cho anh ấy chiếc đồng hồ giả. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì công ty gây ra. Nhưng đó không phải là cố ý, chúng tôi lấy làm tiếc về điều này", nhãn hàng Rafaello and Co viết.

Lil Baby cũng đăng tải bài viết về món quà bồi thường và kèm lời chê trách cách làm việc của nhãn hàng trang sức:

"Hơn hết, các bạn không nên bán cho tôi và mọi người hàng giả. Đây chính là sai lầm khi số tiền bán cho người mua rất cao. Thương hiệu Patek Philippe nên suy nghĩ việc cho tôi vào danh sách khách hàng đặc biệt. Sau khi, trải nghiệm những món hàng giả, tôi không còn tin tưởng vào các công ty trang sức bên ngoài".