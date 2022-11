Nam quản lý khách sạn môi giới mại dâm qua mạng xã hội

Nguyễn Hải Đăng và các thành viên hoạt động cảnh giác, ít khi trực tiếp gặp khách đến mua dâm mà chủ yếu chỉ liên lạc qua mạng xã hội để thỏa thuận giá cả, địa chỉ mua bán dâm.

Qua theo dõi hoạt động của Group Facebook “Checker Ninh Bình 35” và nhóm kín “Vui chơi Ninh Bình”, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Đăng (hiện là quản lý khách sạn King Hotel) có hành vi dẫn dắt, môi giới mại dâm cho khách.

Ngày 2/11, Công an Ninh Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hải Đăng (SN 1992, trú tại phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Nguyễn Hải Đăng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Group Facebook “Checker Ninh Bình 35” gồm 1.900 thành viên và nhóm kín "Vui chơi Ninh Bình” gồm 700 thành viên là diễn đàn để các đối tượng hoạt động mua bán dâm.

Qua theo dõi, công an đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hải Đăng, hiện là quản lý khách sạn King Hotel (có địa chỉ ở phường Đông Thành, TP Ninh Bình) và một số đối tượng khác có biểu hiện dẫn dắt, môi giới mại dâm qua mạng xã hội Facebook ngay tại khách sạn King Hotel hoặc các khách sạn, nhà nghỉ khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Để thực hiện hành vi môi giới mại dâm, Nguyễn Hải Đăng và các đối tượng hoạt động rất cảnh giác, ít khi trực tiếp gặp khách đến mua dâm mà chủ yếu chỉ liên lạc qua mạng xã hội để thỏa thuận giá cả và địa chỉ mua bán dâm.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, vào lúc 16h30 ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn King Hotel và phát hiện 3 đối tượng mua bán dâm. Các đối tượng khai đã liên hệ mua bán dâm qua Nguyễn Hải Đăng.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.