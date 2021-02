Nam Phú Quốc - hơn cả một chuyến đi

Mỗi ngày Phú Quốc, một diện mạo mới lại được đắp bồi, nguồn sức sống mới thêm phần sục sôi, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Khung cảnh tráng lệ, hệ thống nghỉ dưỡng sang trọng cùng chuỗi tiện ích giải trí cao cấp và thị trường bất động sản sôi động dường như chưa đủ để khắc hoạ thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam - Phú Quốc. Bởi lẽ, mỗi ngày tại đây, một diện mạo mới lại được đắp bồi, nguồn sức sống mới thêm phần sục sôi, đặc biệt là phía nam đảo ngọc.

Những ngày cuối năm 2020, Phú Quốc nổi lên như một hiện tượng. Bên cạnh tin đảo ngọc chính thức là thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam từ 1/1/2021, hàng loạt sự kiện đón Giáng sinh và năm mới 2021 cũng được tổ chức tại đây. Trong đó, không thể không kể đến chuỗi sự kiện sôi động New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group tổ chức.

Đêm nhạc hoành tráng với sự góp mặt của dàn sao khủng, pháo hoa rực rỡ, những bữa tiệc đẳng cấp bên bể bơi, hoạt động sôi nổi bên bãi biển tại dự án Sun Premier Village Primavera… như vẽ nên hình ảnh mới cho đảo ngọc. Một nam Phú Quốc bùng nổ tựa ngọn núi lửa bấy lâu bị kìm nén khiến bất cứ ai từng đến đây vào 3 năm trước phải ngỡ ngàng. Sự ngỡ ngàng ấy không chỉ dừng lại ở một chuỗi sự kiện cuối năm được tổ chức công phu.

Phú Quốc, đặc biệt là nam đảo, những năm gần đây, đã đưa du khách đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Mỗi năm năm, tín đồ xê dịch lại được chứng kiến một thành phố mới dần định hình, ngày càng phồn hoa, sôi động hơn.

Khoảng 5-7 năm về trước, trải nghiệm nơi đảo ngọc chỉ gói gọn trong các hoạt động quen thuộc như tắm biển, thăm nhà tù Phú Quốc hay lang thang chợ đêm ở thị trấn Dương Đông. Phía nam đảo trong bản đồ của dân du lịch khi ấy chỉ có bãi Sao, nhà tù, vườn tiêu và cơ sở sản xuất nước mắm, những hòn đảo ngoài khơi. Thị trấn An Thới về đêm còn chưa sáng đèn đường, hệ thống lưu trú chỉ dừng ở khách sạn 2 sao, khu vui chơi gần như không có.

Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với hiện tại. Ngày nay, đến Phú Quốc mà không ghé nam đảo thì hành trình khám phá coi như chưa trọn vẹn. Với không ít du khách, trung tâm của Phú Quốc đang dịch chuyển về nam đảo, một cách đầy mới mẻ và hấp lực.

Những khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất dường đều hội tụ tại đây. Giới thượng lưu có JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - Top 6 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới 2021. Ai yêu thích sự sang trọng, riêng tư có thể tìm đến Premier Village Phu Quoc Resort (Mũi Ông Đội) với những biệt thự sang trọng bên ghềnh đá hay ẩn mình giữa tán rừng xanh mát. Hiện đại, trẻ trung và thanh lịch là Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay với thiết kế bậc thang cùng bể bơi rộng hơn 5000 m2 nhiều tầng nối dài ra tới biển... Có thể nói, mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách đều được đáp ứng trọn vẹn khi đến nam đảo.

Tất nhiên, du khách đến nam đảo không chỉ với mục đích nghỉ dưỡng trong các resort, mà còn để hòa mình vào hàng loạt trải nghiệm vui chơi, giải trí hấp dẫn khác. Và tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park trên đảo Hòn Thơm những năm gần đây đã trở thành điểm đến “must-go” tại Phú Quốc.

Trong đó, cáp treo vượt biển dài nhất thế giới sẽ đưa du khách ngắm trọn vùng biển An Thới từ trên cao, thu vào tầm mắt nước biển màu xanh ngọc, những hòn đảo nhấp nhô xanh rì màu rừng, những làng chài yên bình bên bờ biển, những đoàn thuyền đánh cá bập bềnh trên sóng...

Phía bên kia cáp treo là vô số trò chơi và trải nghiệm đang đón đợi du khách như lặn biển, bay dù, chèo thuyền kayak, hay tour khám phá 4 đảo đẹp đến nao lòng… Du khách cũng có thể thả trôi mọi căng thẳng thường nhật với những làn trượt cảm giác cảm giác mạnh hay lạc bước trên đảo thổ dân ở “Công viên nước hàng đầu châu Á” - Aquatopia…

Phú Quốc chính thức được công nhận là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam kể từ ngày 1/1/2021, hình hài một đô thị sầm uất đang dần hiện diện.

Một không gian đậm chất Địa Trung Hải mang tên Sun Premier Village Primavera do Tập đoàn Sun Group đầu tư đã hình thành nơi bờ biển phía tây nam đảo, ngay khu vực ga đi cáp treo Hòn Thơm. Từ đây, du khách sẽ được dẫn bước đến thị trấn Almafi cổ kính tận miền nam Italy xa xôi. Với kiến trúc nhiều sắc màu đặc trưng bởi những ô cửa sổ vàng ươm nắng, ban công rực sắc hoa, lối đi quanh co ngập tràn gió biển quyện hòa nét hoài cổ của mảng tường đôi chỗ như đã bạc màu, tróc lở… được tạo hình bởi kỹ thuật theming giả cổ với 9 lớp sơn đặc trưng, Sun Premier Village Primavera cho du khách thấy họ đang thực sự chạm tay vào Địa Trung Hải.

Bể bơi vô cực nằm tại trung tâm tổ hợp giải trí Central Village, con đường gốm sứ, đài phun nước bằng đá, các công trình phục dựng tàn tích La Mã cổ xưa, những lan can trải dài theo bờ biển… dù chưa chính thức đi vào vận hành, nhưng 2 tháng trở lại đây, “thị trấn Địa Trung Hải” với những góc check-in độc đáo đã kịp tạo nên một “cơn sốt” trên mạng xã hội.

Tương lai, với sự tham gia của những đối tác tên tuổi như Tập đoàn Sagrado - đơn vị quản lý chuỗi hệ thống bar, lounge, pub hàng đầu tại Nga, Tập đoàn Hilton - đơn vị quản lý và vận hành khách sạn hàng đầu thế giới, hay ECA2 - đơn vị tham gia sản xuất những sự kiện hàng đầu thế giới, Sun Premier Village Primavera hứa hẹn trở thành "thiên đường" giải trí đêm của Phú Quốc.

Theo đó, du khách đến đây có thể tận hưởng nhiều bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, màn trình diễn công nghệ Vortex kết hợp ánh sáng, nước, lửa và nghệ thuật biểu diễn tại khu vực sân khấu 3D trên biển trong tổ hợp giải trí Central Village.

Chưa dừng lại ở đó, ngay tại trung tâm An Thới, một khu đô thị đảo kiểu mẫu đầu tiên của Việt Nam - Sun Grand City New An Thoi cũng sắp đi vào hoạt động, đem đến cho cư dân trọn vẹn các giá trị về an cư, kinh doanh thương mại và giải trí.

Không chỉ nổi bật với các căn nhà phố hiện đại, khu đô thị mới này còn dành rất nhiều diện tích cho dịch vụ công cộng như 4 công viên chủ đề, khu vực y tế, giáo dục, quảng trường… hứa hẹn tạo nên một không gian sống chuẩn mực nơi thành phố biển đảo và trở thành tâm điểm hút khách mới.

Khu shophouse Melodia tại quần thể Bãi Kem, cận kề quảng trường biển rộng 8.500 m2; Sun Premier Village The Eden Bay - khu biệt thự nghỉ dưỡng tọa lạc ở điểm tận cùng mũi Ông Đội - dải đất hai mặt biển hiếm có trên thế giới, với 51 biệt thự VIP… là hai trong số rất nhiều dự án đã thành hình, khắc họa một bức tranh đô thị nhiều mảng màu sinh động nơi nam đảo.

Hơi thở đô thị cũng đã thổi bừng lên sức sống mới cho nơi đây kể từ những ngày cuối năm 2020 với hàng loạt sự kiện, lễ hội sôi động, hoành tráng. Trung tâm An Thới rực rỡ đèn màu và tưng bừng đón Giáng sinh, năm mới với sự kiện khai trương đại cảnh Noel tại Quảng trường âm nhạc Melodia - Sun Premier Village Kem Beach Resort.

Tại quảng trường Địa Trung Hải, ngày và đêm cuối cùng của năm 2020, chuỗi sự kiện đình đám New Year Countdown 2021 nam Phú Quốc do Sun Group tổ chức đã thắp sáng một vùng đảo bằng pháo hoa, âm nhạc và sự hiện diện của nhiều ngôi sao nổi tiếng showbiz Việt.

Hơn cả một chuyến đi với những trải nghiệm nối tiếp trải nghiệm, nam đảo giờ còn là điểm đến tạo cơ hội vàng.

Anh Hoàng Mạnh Hải - một nhà đầu tư vừa nhận hai căn shophouse Sorrento thuộc dự án Sun Premier Village Primavera - chia sẻ: “Đầu tháng 11, gia đình tôi đi du lịch Phú Quốc. Khi trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, tôi đã say sưa ngắm nhìn từ trên cao dãy shophouse sắc màu rực rỡ, có vị trí kinh doanh không thể tuyệt vời hơn".

"Ngay lúc đó, ký ức về chuyến du lịch đến thành phố duyên hải Sorrento miền nam Italy cách đây 2 năm hiện về. Lập tức, trong đầu tôi nảy ra ý tưởng sở hữu cửa hàng kinh doanh phục vụ khách du lịch ở khu vực này. Sau thời gian tìm hiểu thêm, biết chủ đầu tư là Sun Group và nam Phú Quốc đang có một hệ sinh thái quy mô quốc tế, tôi đã chốt luôn 2 căn, vì bản thân cũng muốn tìm cơ hội để làm ăn lâu dài ở Phú Quốc”, anh Hải nói.

Cơ hội tình cờ đến trong một chuyến đi, như một cái duyên với những du khách, nhà đầu tư giống anh Hải. Và Phú Quốc còn rất nhiều cơ hội như thế, bởi hàng loạt dự án bất động sản cao cấp đã và đang được hình thành suốt dọc thành phố biển đảo, đặc biệt nở rộ tại nam đảo - nơi có thị trấn An Thới. Trong tương lai, thị trấn biển này được định hình trở thành đô thị cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật và trung tâm tiếp vận phi thuế quan, đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch.

Chị Hồng Anh - du khách đến từ Hà Nội - cho biết: “Tôi tới Phú Quốc vào tháng 10 vừa rồi và đang tính chuyển nhà ra đảo sinh sống, bởi công ty tôi đang làm có dự án lâu dài ở Phú Quốc. Tôi thích khí hậu trong lành, ấm áp bốn mùa tại đây, các khu đô thị mới như ở nam đảo cũng gắn liền những tiện ích hiện đại. Cuộc sống của bố mẹ và các con tôi sẽ thoải mái hơn, bởi ngày nào cũng như được đi nghỉ dưỡng”.

Những du khách tính chuyện dịch chuyển như chị Hồng Anh hứa hẹn không ngừng tăng, khi nam đảo trở thành một “ngôi sao đang lên” của thành phố biển đảo Phú Quốc, với loạt trải nghiệm chỉ nơi này mới có.