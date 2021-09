Nằm phao, hút thuốc giữa nước lũ ở New York

Hành động nằm phao, tắm mưa của người đàn ông trong lúc thành phố New York (Mỹ) hứng chịu siêu bão Ida bị chỉ trích là nguy hiểm, coi thường tính mạng.

Hôm 2/9, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông ở giữa dòng nước lũ ở thành phố New York (Mỹ) trở nên "viral" trên mạng xã hội, theo NY Post.

Trong clip, người thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu đen đang nằm dài trên chiếc phao, được thả trôi giữa dòng nước. Người này tỏ vẻ thoải mái, thản nhiên hút shisha trong khung cảnh mưa rơi nặng hạt, con hẻm ngập nặng.

Hình ảnh người đàn ông vẫn thản nhiên "tự giải trí" trong lúc siêu bão tấn công New York. Ảnh: NY Post.

Người đàn ông xuất hiện trong clip sau đó được xác định là một thợ xăm sinh sống tại New York, có biệt danh MrRottenApple.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn nửa triệu lượt xem trong vài giờ, sau khi trang Barstool Sports đăng tải lại trên Twitter kèm chú thích: "New York đang chìm trong biển nước nhưng anh chàng trong clip vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách tuyệt vời nhất".

Cộng đồng mạng dành cho người đàn ông các phản ứng khác nhau. Nhiều người thích thú trước vẻ ngoài "mặc kệ sự đời" và nói hình ảnh trong clip làm họ nhớ tới trò sông lười thường thấy ở các công viên nước.

Số khác bày tỏ thái độ không đồng tình với hành vi nguy hiểm đến sức khỏe và xa hơn là tính mạng, nhất là khi đã có nhiều trường hợp người dân ở Big Apple (biệt danh của New York) thiệt mạng vì cơn bão "quái vật" Ida.

Bão Ida đã tạo ra trận mưa lịch sử trút xuống các bang miền Đông nước Mỹ, không chỉ gây đình trệ hệ thống giao thông, mà còn khiến hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Hoàn lưu bão Ida tấn công New York tối 1/9 đã khiến thành phố lớn nhất nước Mỹ rơi vào hỗn loạn, New York Times đưa tin. Mưa lớn liên tục trút xuống New York suốt đêm và kéo dài tới sáng 2/9. Ít nhất 15 trường hợp tử vong đã được ghi nhận.

Thị trưởng thành phố Bill de Blasio miêu tả những gì đang diễn ra ở New York là "sự kiện thời tiết lịch sử".

Lực lượng cứu hộ triển khai thuyền cứu hộ để đưa người dân ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt. Những người dân bị mắc kẹt ở ga tàu điện ngầm hay trên đường phố cũng phải chờ được giải cứu đến nơi an toàn.

Tính đến ngày 3/9, lũ lụt do siêu bão Ida gây ra khiến ít nhất 45 người thiệt mạng ở các thành phố lớn miền Đông nước Mỹ, nhấn chìm hệ thống tàu điện ngầm và đường phố nhiều nơi. Hai bang New York và New Jersey đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp.