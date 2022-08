Nam phạm nhân khóc nghẹn ngày gặp lại con sau khi giấu 12 năm đi tù

Từ năm 2008 đến tận năm 2019, anh và vợ thống nhất cùng gia đình, nhờ bạn bè thân thiết giấu chuyện anh đi chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm để các cháu yên tâm học hành.

Chấp hành án tại trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa, được hơn 14 năm nhưng trong ký ức của phạm nhân Vũ Quốc Hội, 45 tuổi, quê Thanh Trì, Hà Nội - người phải chịu mức án 26 năm, không bao giờ quên ngày anh bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam.

Cuộc gặp gỡ cha con nơi cổng trại giam sau 12 năm xa cách

Nhớ khoảng thời gian đó, anh Hội kể, khoảng 12h30 đêm một ngày cuối tháng 8/2008, các cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra đến đọc lệnh khám nhà, trong khi vợ con đang ngủ. Lúc này, anh Hội được các cán bộ điều tra hỏi “có ước nguyện gì không?”.

Theo như lời kể của phạm nhân này, bản thân anh không bất ngờ gì về sự việc này, nhưng nghĩ thương vợ con, nên anh có xin các cán bộ điều tra 2 điều. Một là không kinh động để cho trẻ con ngủ và hai là không làm rùm beng kinh động đến hàng xóm”.

“Lúc công an vào khám phòng làm việc, vợ và con trai 3 tuổi của tôi dậy. Tôi nhớ lúc đó, con trai ra ôm chân tôi nói “Sao hôm nay nhà mình nhiều bác công an thế bố?” Lúc đó, tôi cũng chỉ biết giải thích: “Bố hư, nên hôm nay các bác công an đưa bố về trại giam để dạy dỗ, giáo dục”. Lúc đó, mặc dù có 3 tuổi, cháu lon ton đi rót nước mời các bác, các chú công an”, anh Hội kể.

Phạm nhân Vũ Quốc Hội.

Thời điểm Hội vướng vào lao lý, đứa con trai cả lúc đó đang học hết lớp 1 (SN 2000), đứa nhỏ mới 3 tuổi (SN 2003), tương lai của những đứa trẻ còn dài và thênh thang phía trước. Vì thế, anh đã nói dối mình đi công tác xa nhà để con trai yên tâm học hành, đó là cách duy nhất mà người cha có thể “bảo vệ” các con trước sóng gió cuộc đời và lỗi lầm do mình gây ra.

Hội cũng gửi lời dặn dò bố mẹ và người thân hai bên nội ngoại phải che giấu giùm mình, nếu các con có hỏi đến thì cứ nói mình đi làm ăn xa nhà. Và lời nói dối đó đã kéo dài đằng đẵng gần 12 năm trời, đến lúc con trai lớn thi đậu đại học, người cha mới cho con biết sự thật.

Dù đang ở trong tù, anh vẫn luôn nghe ngóng tin tức và tình hình của các con thông qua những lần nói chuyện điện thoại.

Khoảng thời gian tháng 6/2019, khi đứa con trai lớn thi xong tốt nghiệp cấp 3, sau đó thi đậu một lúc 3 trường đại học, Hội vui mừng vì thành quả con đạt được và nghĩ đến lúc phải nói sự thật với con, nên 2/9/2019, phạm nhân quyết định thú thật với con trai lớn sự thật là bố đang ở tù. “Lúc nói ra điều này, bản thân tôi xấu hổ và có lỗi với con trai, sâu tận đáy lòng hối hận khi đã để gia đình mình chia ra như thế này”, anh chia sẻ.

Khi người vợ dẫn con trai lớn vào thăm tù, lúc hai mẹ con bước vào, phải một lúc anh mới nhận ra con, đứa trẻ năm nào giờ đã trở thành chàng trai cao lớn, rắn rỏi. Thằng bé nhìn bố một cách bình tĩnh, sau khi cất 2 túi đồ xong, thì lao đến ôm chặt bố. Khoảnh khắc gặp con, Hội cố gắng kiềm chế và dặn lòng không được rơi nước mắt, thế nhưng tình thương và nỗi nhớ khiến đôi mắt anh rưng rưng. Tiếng nấc và tiếng khóc nghẹn ngào như thay lời muốn nói suốt quãng thời gian dài đằng đẵng 2 cha con không được gặp nhau.

Phạm nhân Hội là một trong 3 người trong Ban Thường trực thi đua và cũng là Trưởng tiểu ban lao động đời sống của phạm nhân.

“Tôi không thể kìm nén được nước mắt. Nó khoác vai tôi và bảo “Bố ạ, bố con mình xa nhau đã được gần 12 năm rồi, bố nhỉ. Vợ tôi cũng đứng nhìn và chảy nước mắt theo. Gia đình nghẹn ngào một lát mới nói chuyện được. Nó cũng động viên tôi cố gắng và không phải nghĩ ngợi nhiều. Vì, khi đủ nhận thức, con đã có linh cảm không phải bố đi công tác. Nếu bố đi công tác, ít nhất 1-2 năm, bố cũng phải về thăm 3 mẹ con”, phạm nhân Hội kể.

Nhận mức án 26 năm tù, động viên vợ đi bước nữa

Năm 2008, Vũ Quốc Hội bị bắt vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa người ra nước ngoài trái phép, nhận mức án 26 năm. Những ngày đầu chấp hành án, anh cảm thấy hoang mang, chán nản.

Hội động viên vợ đi bước nữa, bởi tuổi xuân có hạn. “Vợ tôi gạt ngang lời tôi, khóc và bảo tôi rằng, anh cố gắng giữ sức khỏe để cải tạo. Ở nhà, cô ấy sẽ chăm sóc 2 con nên người, chăm sóc 2 bên gia đình nội ngoại”, Hội kể.

Vũ Quốc Hội luôn hối hận khi phải để vợ con rơi vào hoàn cảnh, vợ thiếu chồng con thiếu cha, nhất là 2 con trai. Vì vậy, trong quá trình chấp hành án ở trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa, anh cố gắng cải tạo thật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ giao. Đến giờ phút này, sau 5 lần giảm án được 7 năm, anh Hội còn 4 năm thụ án và đang tiếp tục được giảm án. Nếu may mắn, Tết năm 2023 anh Hội được đoàn tụ cùng gia đình.

“Lúc đi, đang còn thanh niên trai tráng đầu xanh. Lúc đó, tôi 31 tuổi, bây giờ 45 tuổi. Nói chung tôi được may mắn là có người vợ trọn vẹn cả đôi đường “cả đối nội và ngoại”. Trong thời gian tôi đi tù, Tết năm nào vợ tôi cũng đưa con về ăn tết với ông bà nội ở Thái Bình, quà cáp cả đôi bên chu đáo. Ma chay, hiếu hỷ, 2 bên đều chu đáo”, phạm nhân Hội kể.

Thượng úy Lê Văn Trúc - Cán bộ giáo dục phân trại số 2, trại giam Thanh Cẩm (Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) - nói ban đầu vào trại, phạm nhân Hội tỏ ra chán nản vì mức án dài và số tiền bồi thường vụ án cao, nên anh cũng như Hội đồng giám thị trại giam gặp gỡ, động viên, hướng cho phạm nhân ổn định tâm lý, cải tạo tốt. Từ đấy, phạm nhân đã xác định được tư tưởng và hướng chấp hành án của mình.

Hiện tại, phạm nhân Hội là một trong 3 người trong Ban Thường trực thi đua và cũng là Trưởng tiểu ban lao động đời sống của phạm nhân. Phạm nhân Hội luôn là người năng nổ, có trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được cán bộ giao.

14 năm xa nhà, nhớ vợ và con, nhưng trong thâm tâm của phạm nhân này luôn biết ơn người vợ của mình. Vì vậy, sau khi mãn hạn trở về, anh Hội cho biết việc đầu tiên anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi ổn định bên vợ con, đi thăm bên nội, ngoại, đi du lịch. Sau đó, sẽ kinh doanh bất động sản. Ở trong trại, anh đã nghiên cứu vấn đề phong thủy, luật đất đai 10 năm nay.

“Trước khi bị bắt, tôi từng kinh doanh bất động sản 5 năm, cho nên cái đó gần như là ước mơ và sở thích. Bên cạnh đó, kết hợp vợ tôi có cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ, tôi sẽ đưa đón vợ đi làm. Thậm chí, thời gian đầu chưa có việc tôi sẽ làm xe ôm để vợ con đỡ khổ”, phạm nhân Hội cho biết.