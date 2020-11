Nam nhân viên văn phòng điều hành ổ đánh bạc 1 tỷ/ngày

Nguyễn Văn Thuyên (36 tuổi) bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc nhiều tỷ đồng. Thuyên điều hành đường dây này trong thời gian dài.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công đường dây đánh bạc, bắt giữ 8 nghi can do Nguyễn Văn Thuyên (36 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú quận 9, TP.HCM) cầm đầu.

7 người còn lại gồm: Nguyễn Ngọc Hải (22 tuổi), Vũ Thị Hằng (42 tuổi), Vũ Văn Hân (52 tuổi), Trịnh Thị Thanh Thanh (22 tuổi), Hồ Hữu Thắng (42 tuổi) và Trương Văn Hiệp (30 tuổi), Bùi Văn Linh (37 tuổi) cùng quê Nghệ An.

Nguyễn Văn Tuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, từ tháng 8, Thuyên tổ chức đánh bạc tại nhà riêng ở TP.HCM dưới hình thức ghi lô đề.

Qua thời gian theo dõi, ngày 26/10, cảnh sát ập vào kiểm tra nơi ở của Thuyên và thu giữ 17 điện thoại, 46 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, nhóm Thuyên khai mỗi ngày số tiền mà các nghi can này giao dịch từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng .

Thuyên đang là nhân viên văn phòng của một doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.