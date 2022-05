Nam người mẫu Shon Min Ho kết hôn với nữ CEO thời trang

Nam người mẫu Shon Min Ho thông báo kết hôn cùng Song Mi Ra, chủ thương hiệu thời trang DARKVICTORY. Đám cưới diễn ra ngày 14/5.

Ngày 14/5, nam người mẫu Shon Min Ho kết hôn với Song Mi Ra, người mẫu kiêm giám đốc của thương hiệu thời trang Hàn Quốc nổi tiếng DARKVICTORY.

Chia sẻ với Sports Chosun, Respect Entertainment - công ty quản lý của Shon Min Ho - cho biết họ "không có câu trả lời chính thức" vì công ty không được thông báo riêng về hôn lễ này.

Shon Min Ho chia sẻ cảm xúc trước khi hôn lễ diễn ra: "Tôi thấy nhiều người sắp kết hôn nói rằng 'ngày này cuối cùng cũng đến trong cuộc đời tôi', và ngày tôi có thể nói câu đó đã đến. Sau một mối tình dài và nồng nàn, chúng tôi quyết định sống hạnh phúc bên nhau. Vào buổi chiều đầy nắng này, tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người đến và cầu chúc hạnh phúc cho tương lai của chúng tôi".

Người mẫu Shon Min Ho thông báo kết hôn cùng Song Mi Ra. Ảnh: @shonminho, @mira_xxsong.

Bên dưới bài đăng, những người theo dõi tài khoản mạng xã hội của Shon Min Ho đăng bình luận chúc phúc, trong đó bao gồm Son Dam Bi - người vừa kết hôn vào ngày 13/5 với cựu vận động viên Lee Kyu Hyuk. Shon Min Ho trả lời nữ diễn viên: "Chỉ cách nhau một ngày. Em cũng chúc mừng chị".

Bên cạnh Son Dam Bi, một số người nổi tiếng khác để lại lời nhắn chúc mừng gồm nữ diễn viên Kim Hee Jung, người mẫu Bae Young Yoon, Yeo Yun Hee và Lee Young Jin, vũ công Honey J và rapper kiêm nhà sản xuất Peakboy.

Shon Min Ho sinh năm 1989. Năm 2008, Shon Min Ho ra mắt với tư cách người mẫu. Năm 2017, anh bắt đầu tham gia diễn xuất thông qua web-drama Moment.

Min Ho cũng được nhiều người hâm mộ Kpop biết đến khi anh xuất hiện trong một số video âm nhạc như Heartbreak Hotel của Tiffany (SNSD), Because I Love You của Kang Min Kyung (Davichi), Play của Ga In (Brown Eyed Girls) và Jeff Bernat...