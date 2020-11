Nam người mẫu Hà Nội mặc đồ đôi sành điệu với cha

Nguyễn Quang chia sẻ cha là người lên ý tưởng cho bộ ảnh thời trang của cả hai.

Sau khi đăng tải bộ ảnh diện đồ thời trang cùng cha, Nguyễn Quang (đến từ Hà Nội) nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong thời gian ngắn, bài viết của anh thu hút hơn 1.900 lượt yêu thích và bình luận.

Chia sẻ với Zing, Nguyễn Quang cho biết mình hiện là người mẫu tự do. Gần đây, anh bắt đầu mặc quần áo sành điệu, ton-sur-ton với cha.

Trong loạt ảnh nam người mẫu đăng, anh cùng cha mặc theo phong cách thanh lịch, lãng tử. Khi mặc suit, họ khéo léo chọn thêm những phụ kiện như khăn họa tiết sặc sỡ, mũ rộng vành hay pin cài áo.

Bên cạnh đó, trang phục mang nét bụi bặm như cowboy được nhiều dân mạng dành lời khen. Hai cha con chủ yếu diện áo quần làm từ chất liệu da.

Bộ ảnh sành điệu của Nguyễn Quang và cha. Ảnh: FB Nguyễn Quang.

"Tất cả do tôi cùng bạn thân phối nhưng người đặt nền móng cho ý tưởng này là cha. Ông là người rất chu đáo, nhất là trong chuyện quần áo. Ông từng làm thợ may nên có tính cách tỉ mỉ. Do muốn hiểu thêm về cha và để hai cha con gần gũi với nhau hơn, tôi quyết định học hỏi thêm về cách phối đồ", anh nói.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật và thời trang, Quang chịu ảnh hưởng không ít. Anh cảm thấy may mắn vì được định hướng về cái đẹp từ nhỏ.

"Đối với tôi, không có phong cách nào được khoanh vùng. Chỉ cần món đồ hợp với mình, hợp thời điểm và bản thân thấy thích thì tôi sẽ diện", nam người mẫu chia sẻ về phong cách cá nhân.

Nam người mẫu có phong cách ăn mặc đẹp. Ảnh: FB Nguyễn Quang.