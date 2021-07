Nam người mẫu chuyển giới nổi tiếng thế giới

Theo báo cáo của The Fashion Spot, sàn diễn mùa xuân 2020 là sân chơi dành cho người mẫu chuyển giới. Tại Tuần lễ thời trang New York, có 24 người mẫu chuyển giới trong số 2.327 người mẫu, tăng gấp 8 lần so với mùa mốt 2016. Việc chấp nhận tính đa dạng trong ngành thời trang tạo động lực cho nhiều người mẫu quyết định sống thật, tự tin thể hiện bản thân. Ảnh: Krow Kian.