Năm mới hãy ước mình ngủ đủ

Uống nhiều nước, lập kế hoạch bữa ăn, ngủ đủ giấc là những thói quen bạn nên duy trì để giảm cân mùa lễ Tết.

Nếu không thích thói quen tập luyện của mình, bạn dễ rơi khỏi đường đua hoặc mất đà giảm cân. Ảnh: Shutterstock.

Một năm mới đang đến gần, và còn thời điểm nào tốt hơn để bắt đầu kết hợp những thói quen lành mạnh vào thói quen của bạn. Người ta thường mong muốn những thay đổi lớn, nhưng điều quan trọng là đừng cắn nhiều hơn những gì bạn có thể nhai - tức nên làm những gì khả thi, theo Eat This, Not That.

Jess Evans, huấn luyện viên quyền anh Mỹ, chia sẻ 5 mục tiêu giảm cân lành mạnh mà bạn có thể thực hiện và tuân theo. Huấn luyện viên Evans nói không nhất thiết phải hoàn thành 5 mục tiêu đề ra, bạn hãy chọn hai hoặc ba mục tiêu và thành thạo chúng trong vài tháng.

"Bất kỳ cải thiện nào bạn chọn để thêm vào chế độ giảm cân hàng tuần của mình đều là một bước đi đúng hướng", cô ấy nói.

Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm

Giấc ngủ chất lượng tốt là điều cần thiết cho một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh.

Thiếu ngủ làm tăng mức cortisol, điều này có thể khiến chúng ta ăn quá nhiều vào ban ngày. Cảm thấy mệt mỏi vì ngủ không ngon giấc vào ban đêm khiến chúng ta có khuynh hướng bỏ qua phòng tập thể dục. Mất ngủ liên tục trong vài đêm có thể khiến cơ thể chúng ta không xử lý insulin - loại hormone từ các tế bào đảo tụy ở tuyến tụy tiết ra đúng cách.

Theo huấn luyện viên Evans, bạn nên ngủ liên tục từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Điều quan trọng là bảo đảm giấc ngủ được tốt, bao gồm việc tắt các thiết bị điện tử khoảng một tiếng rưỡi trước khi lên giường. Bạn nên tránh ăn những bữa lớn ngay trước khi ngủ và giữ cho không gian ngủ được thoải mái và không có ánh đèn.

Có giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn thức dậy tỉnh táo, sảng khoái vào sáng hôm sau. Ảnh: Realhomes.

Uống nhiều nước hơn

Giữ nước là cách hoàn hảo để giải độc cơ thể, nó giúp bạn tiêu hóa bữa ăn và khởi động quá trình trao đổi chất.

"Hãy bổ sung thói quen này và bạn có thể giảm cân nhờ nó. Bạn hãy bỏ qua những đồ uống khác như nước ngọt, soda, nước có hương vị, nước ép trái cây...những loại đồ uống này sẽ tích tụ chất béo và cản trở quá trình giảm cân của bạn", cô Evans nói.

Lập kế hoạch bữa ăn

Huấn luyện viên Evans khuyên mọi người lên kế hoạch trước cho các bữa ăn mỗi tuần. Ngoài ra, bạn cũng cân nhắc tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo duy trì lượng calo, chất béo và protein phù hợp với nhu cầu của cơ thể, điều này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Tạo ra một môi trường thúc đẩy thành công

Nếu tạo ra một môi trường thành công với những thói quen tốt, bạn sẽ không có chỗ hay thời gian cho những lời bào chữa cho quá trình tập luyện.

"Cởi quần áo tập luyện của bạn ra ngoài vào đêm hôm trước, chuẩn bị bữa ăn vào ngày nghỉ và tải ứng dụng tập luyện tại nhà để thời gian và thời tiết không bao giờ là lý để bạn bào chữa. Hãy tạo ra một môi trường phù hợp nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu mong muốn", huấn luyện viên Evans đưa ra một số lời khuyên và đề xuất.

Một môi trường tốt sẽ thúc đấy quá trình tập luyện diễn ra nhanh chóng. Ảnh: jonathan_borba.

Vận động theo cách bạn thích

Nếu không thích thói quen tập luyện của mình, bạn dễ rơi khỏi đường đua hoặc mất đà giảm cân.

"Đó là lý do tại sao tôi thích quyền anh. Tôi có thể bị lạc trong tất cả các kỹ thuật mà tôi đang học và điều đó thật thú vị. Hay khi ở trên máy chạy bộ, tôi có thể cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy, hãy tìm thói quen tập thể dục phù hợp với bạn và tôi hứa nó sẽ gắn bó với bạn", huấn luyện viên Evans chỉ ra tầm quan trọng của việc tìm ra những hoạt động phù hợp.