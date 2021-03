Nam Joo Hyuk bị liên đới sau bê bối của Ji Soo

Khán giả Hàn Quốc có thái độ ghét bỏ, chỉ trích Nam Joo Hyuk vì tình bạn thân thiết giữa anh với Ji Soo. Ji Soo đang bị tẩy chay vì vướng vào scandal bạo lực học đường.

Đầu tháng 3, nam diễn viên Ji Soo thừa nhận từng có hành vi bạo lực học đường với bạn cùng trường cấp 2. Vụ việc được xem là một trong những scandal nghiêm trọng nhất ngành giải trí Hàn những tháng đầu năm. Đài MBC thậm chí thực hiện phóng sự tìm hiểu quá khứ, phỏng vấn những nạn nhân của Ji Soo.

Trong bối cảnh Ji Soo bị tẩy chay diện rộng, công việc và các mối quan hệ của nam diễn viên đều bị ảnh hưởng. Tài tử 28 tuổi bị đuổi khỏi đoàn làm phim Sông đón trăng lên, bạn thân Nam Joo Hyuk của anh cũng bị ghét bỏ theo.

Cụ thể, theo bài đăng của WikiTree, sau khi sự việc nổ ra, những video, hình ảnh chứng minh tình bạn thân thiết của hai nam diễn viên được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Trong đó, Nam Joo Hyuk từng khẳng định hai người có tính cách, sở thích giống hệt nhau. Anh thậm chí cho rằng mình và Ji Soo như anh em sinh đôi.

Dân mạng Hàn chỉ trích, ghét bỏ Nam Joo Hyuk vì chơi thân với nam diễn viên Ji Soo.

Do đó, dân mạng Hàn Quốc bắt đầu chỉ trích Nam Joo Hyuk, để lại những bình luận gay gắt: "Vật họp theo loài", "Nhìn vào bạn bè của anh, chúng tôi có thể biết anh là người thế nào đấy Nam Joo Hyuk", "Tôi nghĩ Nam Joo Hyuk thừa biết Ji Soo là người thế nào", "Tôi vốn thích Nam Joo Hyuk, nhưng vì dính đến Ji Soo nên giờ trông thấy ác cảm hẳn"...

Nam Joo Hyuk sinh năm 1994, xuất thân là người mẫu, bắt đầu nổi tiếng sau phim School 2015, đóng kim Kim So Hyun và Yook Sung Jae. Sau đó, anh ghi dấu ấn với các phim ăn khách như Cheese In The Trap, Nàng tiên cử tạ, Cô dâu thủy thần, Người tình ánh trăng...

Ji Soo và Nam Joo Hyuk bắt đầu thân thiết sau khi đóng chung trong Người tình ánh trăng (2016). Cặp sao thường đi du lịch chung, thường xuyên tụ tập ăn uống và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội. Tình bạn của Ji Soo và Nam Joo Hyuk từng gây chú ý đến mức được mời chụp tạp chí chung và quay show về tình bạn.