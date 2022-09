Nam Ji Hyun một màu

Nam Ji Hyun bắt đầu diễn xuất từ lúc 7 tuổi và được khán giả đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, hiện tại, sự nghiệp của cô lại chưa thực sự gây ấn tượng.

Trong suốt hai thập kỷ làm nghề, Nam Ji Hyun được đánh giá là có xuất phát điểm thuận lợi và diễn xuất ấn tượng. Tuy nhiên, hiện tại, cô lại kém nổi tiếng hơn các nữ diễn viên cùng tuổi, thậm chí nhiều diễn viên ra mắt sau cũng đã vượt xa Nam Ji Hyun về mặt danh tiếng.

"Sao nhí" có khởi đầu thuận lợi

Nam Ji Hyun bước chân vào giới giải trí từ năm 2002, khi ấy cô chỉ mới 7 tuổi. Nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của khán giả thông qua các vai diễn trong Phía đông vườn địa đàng, Nữ hoàng Seondeok, Tuyết vẫn rơi…

Nam Ji Hyun bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ. Ảnh: Koreaboo.

Điểm chung của các vai diễn mà Nam Ji Hyun đóng là kém may mắn, có tính cách phức tạp. Trong Phía đông vườn địa đàng, Nam Ji Hyun đóng vai nhân vật Kim Ji Hyun lúc 10 tuổi - một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng cuộc đời lại gặp nhiều biến động. Diễn xuất giàu cảm xúc của Nam Ji Hyun đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả.

Sau màn thể hiện ở Phía đông vườn địa đàng, Nam Ji Hyun tiếp tục gây ấn tượng với khán giả với vai diễn Deokman thời thơ ấu trong bộ phim Nữ hoàng Seondeok.

Deokman là cô công chúa thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên, cô phải sống lưu lạc ở một vùng đất hẻo lánh ngay từ khi mới lọt lòng. Điều kiện sống khắc nghiệt khiến Deokman thêm mạnh mẽ và bản lĩnh. Với đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn, Nam Ji Hyun đã mang đến một Deokman đầy sống động.

Sự nghiệp chưa gây ấn tượng vì cái bóng "sao nhí"

Có khởi đầu thuận lợi, Nam Ji Hyun được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tên tuổi sáng giá của nền phim ảnh Hàn Quốc trong tương lai.

Thật không may, sự nghiệp của cô thực tế lại không mấy suôn sẻ. Nam Ji Hyun vẫn chưa có một dự án nổi bật dù đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như Đối tác đáng ngờ, Lang quân 100 ngày, A Reason to Live…

Các vai diễn của Nam Ji Hyun chưa đa dạng. Ảnh: Soompi.

Theo KDramaStars, Nam Ji Hyun vẫn chưa thể thoát được cái bóng “sao nhí” của chính mình khi tự đóng khung bản thân với các vai diễn có số phận bất hạnh. Trong Lang quân 100 ngày, khán giả một lần nữa nhìn thấy Nam Ji Hyun trong hình tượng nhân vật gái quê, chất phác, thật thà.

Gần đây, cô trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Little Women. Trong phim, Nam Ji Hyun vào vai Oh In Kyung - một phóng viên. Khi còn nhỏ, cô phải cùng chị cả Oh In Jo (Kim Go Eun thủ vai) lao động để chăm lo cho em út Oh In Hye (Park Ji Hoo thủ vai).

Nam Ji Hyun trong bộ phim Little Women. Ảnh: tvN.

Nam Ji Hyun miêu tả nhân vật Oh In Kyung là một nhà báo kiên trì, không ngừng nỗ lực cho đến khi làm sáng tỏ sự thật. Cô cũng không say mê tiền bạc và quyền lực như hai chị em In Jo và In Hye.

Nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn vai diễn Oh In Kyung của Little Women vì cô muốn đóng một nhân vật có cá tính và tâm hồn mạnh mẽ.

Sau khi bộ phim lên sóng, khán giả nhận xét nhân vật của Nam Ji Hyun chưa có sự khác biệt so với các vai diễn trước, vẫn là một nhân vật có cuộc sống khó khăn, kém may mắn. Tuy nhiên, họ dành lời khen ngợi cho diễn xuất ổn định, chân thật của nữ diễn viên và hy vọng cô sớm có những vai diễn đột phá hơn trong tương lai.

Little Women là dự án phim truyền hình của đài tvN, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Mỹ Louisa May Alcott. Phim tập trung vào 3 chị em nhà họ Oh - những người phụ nữ nhỏ bé, nghèo khó phải vượt qua cám dỗ của đồng tiền để giữ được giá trị con người thật sự.

Theo Nielsen Korea, Little Women có tỷ suất người xem đạt mức 2,256%, là bộ phim được xem nhiều nhất so với những phim phát sóng cùng khung giờ.