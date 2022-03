Nam Group khởi công phân khu nhà phố The Sea - Thanh Long Bay

Tập đoàn Nam Group vừa khởi công phân khu nhà phố 2 mặt tiền The Sea thuộc khu đô thị Thanh Long Bay, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Tiếp nối thành công trong triển khai các phân khu thuộc khu đô thị Thanh Long Bay (Kê Gà - Bình Thuận) như The Sound, The Song, phân khu giải trí Hola Beach…, sáng 19/3, đơn vị phát triển dự án là Tập đoàn Nam Group cùng Công ty CP Megabuild chính thức khởi công xây dựng phân khu nhà phố 2 mặt tiền The Sea thuộc khu đô thị Thanh Long Bay. Kế hoạch xây dựng phân khu mới còn có sự đồng hành của Công ty Tư vấn Giám sát FQM.

Bảo chứng cho uy tín và chất lượng công trình

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Sĩ Khoa - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Group - cho biết: “Việc đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành đúng tiến độ, mang đến sự hài lòng và an tâm cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Nam Group. Để làm được điều này, chúng tôi có những tiêu chí khắt khe khi lựa chọn người đồng hành. Các đối tác của Nam Group phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kinh nghiệm, uy tín trên thị trường”.

Lễ khởi công phân khu The Sea.

Với kinh nghiệm dày dặn và từng là đối tác của nhiều chủ đầu tư lớn như VinaCapital, VSIP, Xuân Mai Corp,… cùng thế mạnh về quản lý và thi công, Megabuild được lựa chọn trở thành tổng thầu xây dựng phân khu The Sea.

Để kiến tạo khu đô thị Thanh Long Bay, Nam Group còn bắt tay hợp tác với FQM. Đây là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn giám sát, từng là đối tác của nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế. Trong kế hoạch hợp tác với Nam Group, FQM sẽ đảm nhận vai trò tư vấn quản lý và giám sát, bảo chứng cho chất lượng công trình dự án.

Ông Đặng Ngọc Trường Thanh - Tổng giám đốc Megabuild chia sẻ: “Megabuild vinh dự khi trở thành đơn vị tổng thầu thi công, chịu trách nhiệm toàn bộ hạng mục kết cấu, hoàn thiện, MEP và hạng mục phụ trợ phân khu The Sea. Chúng tôi sẽ hoàn thành các hạng mục thi công và bàn giao với tiến độ cam kết, song hành cùng an toàn và chất lượng thi công".

Cùng với đó, Nam Group còn bắt tay các đơn vị đối tác quản lý vận hành hàng đầu thế giới như Accor Hotels (Pháp), Wyndham Hotel Group (Mỹ), H2O Hawaii Sports (Mỹ),... nhằm mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao biển cao cấp dành cho du khách khi đến với Thanh Long Bay.

Tăng tốc tiến độ hạ tầng

The Sea mở ra không gian khai thác kinh doanh tối ưu nhờ thiết kế 2 mặt tiền vườn - phố. Chủ sở hữu căn hộ có thể tận dụng các mặt tiền để mở rộng hoạt động thương mại, phù hợp phát triển đa dạng loại hình kinh doanh sân thượng, kinh doanh ngoài trời như coffe garden, coffee rooftop, beer garden, bar ngoài trời, nhà hàng tầng thượng - nhà hàng sân vườn,… hay kết hợp cho thuê lưu trú, nghỉ dưỡng ở các tầng trên.

Đa kênh khai thác được tích hợp trong một sản phẩm nhà phố sẽ giúp nhà đầu tư có được nguồn lợi nhuận liên tục.

Phân khu The Sea đã bắt đầu khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023, trùng với thời điểm khu đô thị Thanh Long Bay đi vào khai thác vận hành một phần. Khu đô thị dự kiến mỗi ngày đón 30.000 khách tham quan và công suất phục vụ lưu trú đến 10.000 khách. Do đó, khi nhận bàn giao nhà, chủ sở hữu nhà phố The Sea có thể khai thác ngay để thu lợi nhuận.

Nhà phố The Sea tối ưu không gian khai thác kinh doanh ở cả 2 mặt tiền.

Giai đoạn 2022-2023 cũng là năm bản lề để loạt hạ tầng giao thông trọng điểm tại Kê Gà - Bình Thuận về đích. Cụ thể, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dự kiến hoạt động cuối năm 2022 sẽ rút ngắn khoảng cách từ TP.HCM đến Kê Gà còn gần 2 tiếng di chuyển. Cùng thời điểm, sân bay Phan Thiết cũng được đưa vào khai thác, dự kiến đón hơn 20 triệu khách/năm và mở ra cơ hội để Bình Thuận tiếp cận lượng du khách lớn từ miền Bắc và các khu vực khác.

Bên cạnh đó, chỉ cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 30 phút di chuyển, Kê Gà hưởng lợi từ dự án này để đón dòng du khách quốc tế, góp phần đưa du lịch khu vực thăng hạng.

Nhận trợ lực từ các yếu tố hạ tầng, Kê Gà - Bình Thuận được chắp cánh để phát triển du lịch chuyên sâu, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khi đó, Thanh Long Bay sẽ là một trong những điểm đến hút dòng du khách quốc tế và trong nước nhờ phát triển theo mô hình “all in one” - xu hướng du lịch tất cả trong một được ưa chuộng của hàng triệu du khách.

Các chuyên gia cũng nhận định Kê Gà là thị trường có mức giá nằm ở “vùng trũng”, tức là bằng 1/2 hay 1/3 so với các thị trường lân cận. Tuy nhiên, tiềm năng khai thác BĐS tại đây lại rất lớn, mỗi năm thị trường Kê Gà có thể tăng trưởng xấp xỉ 15%.

Với ưu thế tối ưu công năng khai thác kinh doanh và nằm trong khu đô thị Thanh Long Bay - một tọa độ du lịch hấp dẫn, The Sea được kỳ vọng là sản phẩm đầu tư, kinh doanh sinh lời đáng cân nhắc trong tương lai.