Nam Goong Min kết hôn với người mẫu Jin Areum

Sau 7 năm hẹn hò, Nam Goong Min và Jin Areum quyết định tiến tới hôn nhân. Lễ cưới của họ được tổ chức vào ngày 7/10.

Nam Goong Min và Jin Areum.

Ngày 28/9, New1 đưa tin tài tử Nam Goong Min kết hôn với bạn gái lâu năm là người mẫu Jin Areum.

Chia sẻ với Star News, 935 Entertainment - công ty chịu trách nhiệm quản lý Nam Goong Min - tiết lộ cặp sao dự định tổ chức hôn lễ vào ngày 7/10 tại Seoul. Nam diễn viên Jung Moon Sung - bạn thân của chú rể, từng hợp tác trong Good Manager, The Veil - là người chứng hôn kiêm MC chủ trì tiệc cưới.

Nam Goong Min và hôn thê Jin Areum gặp nhau lần đầu với tư cách đạo diễn và diễn viên khi hợp tác trong Light My Fire năm 2015. Sau một thời gian tìm hiểu, họ chính thức hẹn hò.

Tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2021, Nam Goong Min gửi đến Jin Areum lời cảm ơn ngọt ngào trên sóng truyền hình khi giành cúp Daesang diễn xuất: "Areum à, cảm ơn vì đã ở bên anh. Hãy mãi như bây giờ nhé, anh yêu em".

Hai ngôi sao gắn bó nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân. Ảnh: Star News.

Nam Goong Min sinh năm 1978. Anh đảm nhận nhiều vai diễn lớn nhỏ trong các dự án phim truyền hình. Một số tác phẩm tiêu biểu của anh là Dae Bak Family, Rose Fence, My Lovely Family, My Rose Life, Iris, Become a Billianaire… Từ năm 2015, Nam Goong Min có bước đột phá trong sự nghiệp nhờ vai phản diện trong The girl who see smells.

Hiện, nam diễn viên có tác phẩm One Dollar Lawyer lên sóng. Phim đạt rating trung bình 9% sau 2 tập.

Jin Areum sinh năm 1989. Cô vào showbiz từ năm 2008 với vai trò người mẫu. Sau đó, Jin Areum lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô từng đóng vai phụ trong các tác phẩm như Life Is but an Empty Dream, The Royal Tailor, Planck Constant, Troubleshooter.