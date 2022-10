Nam Goong Min chi 139.000 USD cho lễ cưới với vợ người mẫu

Nguồn tin tiết lộ với chương trình Entertainment Company Live, hôn lễ của Nam Goong Min và Jin Ah Reum có chi phí ước tính 200 triệu won.

Ngày 14/10, tờ Wikitree đưa tin chi phí tổ chức lễ cưới của diễn viên Nam Goong Min và người mẫu Jin Ah Reum đang trở thành chủ đề nóng tại các diễn đàn ở Hàn Quốc. Hôn lễ của hai ngôi sao diễn ra tại khách sạn Silla vào ngày 7/10.

Theo Entertainment Company Live, tổng chi phí có thể lên tới 200 triệu won (gần 140.000 USD ). Đây là mức chi phí cao so với mặt bằng chung của giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Song Joong Ki, Song Hye Kyo cũng tổ chức lễ cưới tại Silla với số tiền ít nhất là 100 triệu won, tờ Daily Sports phân tích. Theo Newsis, chi phí lễ cưới của hai ngôi sao hạng A Son Ye Jin và Hyun Bin vào 31/3 ước tính là ít nhất 186 triệu won ( 139.000 USD ).

Một nguồn tin tiết lộ với Entertainment Company Live: “Các vật dụng trang trí trong lễ cưới của Nam Goong Min có giá từ 20 triệu won (khoảng 13.900 USD ) tới 30 triệu won ( 20.848 USD ). Giá tiệc cưới là 180.000 won ( 126 USD ) cho mỗi khách mời. Váy cưới của cô dâu Jin Ah Reum trị giá khoảng 7 triệu won ( 4.860 USD )”.

Hôn lễ của Nam Goong Min có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Jung Moon Sung, nhóm nhạc TVXQ, vợ chồng Park Shin Hye, Choi Tae Joon, Seo Hyo Rim, Junho của nhóm nhạc 2PM, Heechul (Super Junior)...

Hình ảnh trong hôn lễ của Nam Goong Min.

Nam Goong Min và người mẫu Jin Ah Reum kết hôn sau khoảng 7 năm hẹn hò. Họ quen nhau sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Light My Pie, phát sóng năm 2015. Hai ngôi sao công khai hẹn hò từ năm 2016.

Một ngày sau đám cưới, Jin Ah Reum chia sẻ vài bức ảnh trong buổi lễ kèm chú thích: “Tôi chân thành cảm ơn những người đã chúc mừng, ủng hộ và giúp đỡ. Chúng tôi sẽ trưởng thành và sống hạnh phúc”.

Nam Goong Min sinh năm 1978, là diễn viên, đạo diễn kiêm biên kịch. Anh lần đầu được khán giả Hàn Quốc công nhận tài năng thông qua bộ phim A Dirty Carnival (2006). Từ đó, Nam Goong Min tham gia nhiều tác phẩm khác như Remember: War of the Son, Beautiful Gong Shim, Good Manager, Falsify, Awaken, The Veil.