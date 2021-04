Nam giới Việt đang thích sơn móng tay thế nào?

So với nữ giới, cánh mày râu có bản móng tay to vày dày hơn. Họ ít khi chăm sóc móng. Do vậy, người thợ cần thực hiện các thao tác vệ sinh xung quanh viền và mài bề mặt móng mịn để sơn màu. Một số người có thói quen cắn móng tay nên bề mặt móng gồ ghề. Công đoạn này cần được xử lý cẩn thận hơn. Ảnh: NVCC.