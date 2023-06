Nam giới sơn móng tay

Không chỉ là đặc quyền của phụ nữ, sơn, vẽ móng tay cũng là trào lưu được nhiều tín đồ thời trang nam hưởng ứng. Harry Styles và Troye Sivan tích cực lăng xê xu hướng này.

Harry Styles lăng xê xu hướng sơn móng ở nam giới, ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc móng cho khách hàng nam. Ảnh: Twitter/Harry Styles Nails.

Những màu sơn móng rực rỡ luôn được các tín đồ thời trang ưa chuộng trong mùa hè. Không chỉ nữ giới, các chàng trai cũng hưởng ứng xu hướng sơn móng tay, gây chú ý nhờ chi tiết “nhỏ nhưng có võ” này.

Thông thường, màu sơn trắng và đen được nam giới đặc biệt ưa chuộng. Tuy nhiên, các ngôi sao nam như Harry Styles, Troye Sivan và Tyler, the Creator cũng lăng xê một số gam màu khác.

Trào lưu nam giới làm móng ngày càng trở nên phổ biến. Một số thương hiệu mỹ phẩm ra mắt dòng sơn dành riêng cho các chàng trai.

Harry Styles vẽ móng hình thù ngộ nghĩnh, tiên phong lăng xê trào lưu nam giới sơn móng. Ảnh: Pop Sugar.

Sao nam lăng xê

Đảm nhiệm vai trò chủ trì Met Gala 2019, Harry Styles tạo ấn tượng nhờ bộ móng 2 màu đen - xanh bạc hà. Với chiếc áo cánh xuyên thấu màu đen, trang sức ngọc trai, ca sĩ hưởng ứng trào lưu gender-fluid (tạm dịch: “linh hoạt giới”).

Không dừng lại ở đó, Styles tiếp tục thể hiện gu thẩm mỹ ấn tượng khi sử dụng nhiều màu sơn, hình vẽ độc đáo cho bộ móng. Giọng ca As It Was dùng sơn hồng, vàng, đỏ, vẽ hình mặt cười, trái tim lên móng tay.

Thậm chí, anh còn phối hợp một số màu để tạo ra sắc mới lạ, độc đáo. Nhằm gia tăng điểm nhấn cho đôi tay, Harry Styles thường xuyên đeo những chiếc nhẫn kích thước lớn với hình thù lạ mắt.

Là một sao nam ưa chuộng phong cách thời trang phi giới tính, Troye Sivan thường tô điểm cho bộ móng của mình bằng một lớp sơn bóng. Ca sĩ Angel Baby thể hiện niềm yêu thích đặc biệt với màu xanh coban.

Thỉnh thoảng, anh cũng đăng tải những bức hình chụp bộ móng nham nhở, chưa bóc hết. Nếu Harry Styles cần đến sự trợ giúp của nghệ sĩ làm móng để hoàn thiện bộ nail cầu kỳ, phức tạp, thì Troye Sivan lại tự sơn một màu lên toàn bộ bàn tay, hiếm khi phối màu hoặc vẽ móng.

Troye Sivan và Tyler, the Creator thường xuyên sơn móng, tạo ấn tượng nhờ chi tiết nhỏ. Ảnh: Rich Fury, @troyesivan.

Nhiệt tình hưởng ứng trào lưu nam giới sơn móng, Tyler, the Creator thường sử dụng sơn trắng, đen, xanh pastel. Giống Harry Styles, Tyler cũng đeo nhẫn vàng nhằm gia tăng điểm nhấn cho đôi tay.

Nhờ sự lăng xê của anh, màu móng xanh pastel trở thành trào lưu, được nhiều tín đồ thời trang nam yêu thích, sử dụng.

Thương hiệu mỹ phẩm của Harry Styles trình làng dòng sơn móng dành riêng cho khách hàng nam. Ảnh: @pleasing.

Thương hiệu mỹ phẩm giới thiệu sơn móng nam

Sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Pleasing, Harry Styles đưa phong cách cá nhân vào các dòng sản phẩm của nhãn hàng. Anh trình làng nhiều màu sơn cho nam giới, thúc đẩy sự phát triển của xu hướng sơn móng ở các chàng trai.

Tương tự, năm 2021, Tyler, the Creator ra mắt dòng sản phẩm sơn móng dành cho khách hàng nam khi đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế chính, chủ sở hữu nhãn hàng GOLF le FLEUR. 2 màu sắc nổi bật trong bộ sưu tập này là xanh dương pastel và cam đào.

Trước đó, trong năm 2020, Chanel cũng tung ra hàng loạt mẫu sơn móng cho người tiêu dùng nam. Bảng màu của thương hiệu bao gồm những sắc trung tính như trắng, đen, be và sơn bóng.

Theo GQ, vốn chật kín khách hàng nữ trong nhiều thập kỷ qua, các cửa hàng nail tại London (Anh) bắt đầu đón nhiều chàng trai đến sử dụng dịch vụ. Xu hướng làm móng ở nam giới ngày càng thịnh hành.

Bộ móng nhiều màu của Harry Styles trở thành tâm điểm chú ý tại Met Gala 2019. Ảnh: @harrystyles.

Các nghệ sĩ nail nổi tiếng tại Anh như Amanda Lee và Chiara Ballisai khẳng định rằng xu hướng thời trang này không chỉ mang đến hiệu quả thẩm mỹ mà còn có ích cho sức khỏe. Việc làm móng giúp các chàng trai thường xuyên cắn móng từ bỏ thói quen xấu này.

Ngoài ra, việc loại bỏ da chết và làm sạch móng cũng tránh tình trạng viêm nhiễm, sưng tấy. Móng tay tiếp xúc với bụi bẩn hàng ngày nên cần nhận sự chăm sóc đặc biệt từ cả nam và nữ giới.