Nam giới nên mặc áo sơ mi không cài cúc

Mặc đồ ngủ sang trọng: Xu hướng mặc đồ ngủ ra đường được nhiều sao nữ hưởng ứng những năm gần đây. Nam giới cũng có thể mặc được kiểu này với các bộ đồ ngủ chất liệu lụa hoặc in họa tiết công phu. "Chúng tạo ra sự thay đổi đáng ngạc nhiên so với quần thể thao. Thêm vào đó, chúng cũng hoàn hảo cho mùa hè. Nếu không đủ can đảm để mặc nguyên bộ, hãy phối áo ngủ với quần tây", Mr Ashley Clarke của Mr Porter đưa ra gợi ý.