Nam giới mặc quần tất nhiều màu

Tan France và Harry Styles là những ngôi sao nhiệt tình hưởng ứng mốt quần tất nhiều màu, phá bỏ định kiến giới trong lĩnh vực thời trang.

Harry Styles đi đầu trào lưu nam giới diện quần tất nhiều màu. Ảnh: Rolling Stone.

Quần tất nhiều màu là xu hướng thời trang được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng, nhà mốt lăng xê trong mùa thời trang đầu năm 2023. Trong buổi trình diễn bộ sưu tập Thu/Đông, thương hiệu Miu Miu đã trình làng hàng loạt mẫu quần tất màu sắc sặc sỡ.

Tuy nhiên, đây không chỉ là trào lưu dành riêng cho phái nữ. Nhiều tín đồ thời trang nam hưởng ứng mốt quần bó/quần tất nhiều màu khi xuống phố, theo CNN.

Tan France diện quần tất màu hồng - tím trên đường phố New York (Mỹ). Ảnh: BackGrid.

Quần tất nhiều màu dành cho nam

Ngày 12/4, ngôi sao truyền hình Tan France xuất hiện trên đường phố New York (Mỹ) với bộ đồ sặc sỡ ấn tượng.

Là cố vấn trang phục cho Queer Eye (Netflix), France nhiều lần gây ấn tượng với công chúng nhờ gu thời trang độc đáo.

Diện bộ suit lửng màu đen, Tan France khéo léo kết hợp cùng quần tất màu hồng - tím và sandal đen. Chiếc quần bó không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn tạo điểm nhấn cho outfit.

Với bộ đồ này, ngôi sao truyền hình đã góp phần xóa bỏ định kiến giới trong lĩnh vực thời trang.

Là một trong những người nổi tiếng tiên phong hưởng ứng trang phục phi giới tính, Harry Styles từng gây sốt khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Beauty Papers với tất quần lưới và giày lười Gucci.

Trên bìa báo, trong chương trình truyền hình, photoshoot thời trang, Harry liên tục lăng xê mốt quần tất nhiều màu. Giọng ca As It Was diện những chiếc quần bó màu hồng và chấm bi, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Trong những năm 1980, David Lee Roth, thành viên của ban nhạc Van Halen, xuất hiện trên sân khấu với loạt quần bó nhiều màu, táo bạo. Vào năm 1987, nhà thiết kế Jean Paul Gaultier đã đẩy mạnh trào lưu này khi để dàn mẫu nam diện những chiếc quần bó sát màu xanh, vàng khi trình diễn bộ sưu tập Souvenirs de Vacances.

Harry Styles nhiều lần diện quần tất bó sát nhiều màu sắc và họa tiết, tiên phong phá bỏ định kiến giới trong thời trang. Ảnh: Dazed, Saturday Night Live.

Quần tất nhiều màu cho nam giới không phải một trào lưu mới, luôn tồn tại trong lịch sử ngành thời trang. Ảnh minh họa: We Love Colors.

Không phải trào lưu mới

Những chiếc quần bó/quần tất nhiều màu sắc và họa tiết tồn tại xuyên suốt lịch sử thời trang.

Nam giới đã mặc thiết kế này từ thời kỳ trung cổ như một loại trang phục hàng ngày.

Cụ thể, trong tranh ảnh, đàn ông châu Âu thời trung cổ, bao gồm giới quý tộc và binh lính, thường xuyên diện quần tất sặc sỡ. Trong giai đoạn đó, vải nhuộm được đánh giá là mặt hàng đắt đỏ, chỉ phù hợp với các thành viên trong giới thượng lưu.

Thiết kế này là sản phẩm chủ lực của xu hướng thời trang Mod (kéo dài trong thập niên 60, bắt đầu tại Anh và lan rộng ra toàn thế giới).

Hành trình phát triển của quần tất nhiều màu ghi nhận sự đóng góp của cố nhà thiết kế Mary Quant (vừa qua đời ngày 13/4). Bên cạnh những mẫu váy ngắn huyền thoại, Quant còn được biết đến với hàng loạt chiếc quần bó sặc sỡ.

Cố nhà thiết kế từng chia sẻ với báo chí vào năm 1976: “Khi 13 tuổi, tôi bắt đầu lo sợ về việc trưởng thành. Tôi muốn sống mãi trong tuổi thơ nhờ những bộ trang phục nhiều màu sắc và họa tiết”.

Đặc biệt, quần tất và váy ngắn đồng màu trở thành bộ đôi hoàn hảo trong thời trang. Tại bữa tiệc hậu Grammy 2023, Kendall Jenner gây chú ý khi diện chiếc váy ngắn và quần bó màu đỏ rượu vang.

Nam giới không còn xa lạ với quần tất/quần bó sát, nhiệt tình hưởng ứng xu hướng thời trang này. Ảnh: Vogue, NowFashion.