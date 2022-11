Nam giới mặc áo hở eo giống HIEUTHUHAI không phải mới lạ

HIEUTHUHAI gây chú ý khi diện áo crop top. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc từng mặc thiết kế này.

HIEUTHUHAI mặc crop top. Ảnh: atmossg.

Hình ảnh HIEUTHUHAI mặc crop top khi trình diễn trên sân khấu đang trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nam rapper diện áo crop top bó sát cùng quần jeans cạp cao. Tạo hình của anh mang hơi hướm hoài cổ.

Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện sau khi video của nam rapper được đăng tải. Việc nghệ sĩ nam diện crop top không phải điều mới lạ. Trước đó, Harry Styles, Kai và nhiều sao nam từng gây chú ý khi mặc áo hở rốn.

Trào lưu thể hiện sự nam tính

Theo Teen Vogue, xu hướng nam giới diện crop top nổi lên vào những năm 1970, 1980. Thiết kế trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các nam sinh yêu thể thao. Mẫu áo như một biểu tượng cho sự nam tính và năng động.

Hình ảnh sao nam mặc crop top không mới lạ. Nhiều nghệ sĩ như Kai, Harry Styles... từng diện thiết kế này. Ảnh: atmossg, Allkpop.

Trào lưu phái mạnh mặc crop top bắt nguồn từ các vận động viên bóng bầu dục. Họ thường xuyên khoe vóc dáng săn chắc khi diện áo crop top.

Đến năm 1984, bộ phim A Nightmare On Elm Street mang đến một trong những hình ảnh biểu tượng của giới điện ảnh. Trong phim, Johnny Depp thủ vai cầu thủ bóng bầu dục Glen Lantz. Hình ảnh nam diễn viên nằm dài trên ghế khi đang mặc crop top trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển, được nhiều bộ phim làm lại.

Đầu những năm 1990, các diễn viên nam mặc crop top trong phim Can't Buy Me Love, The Fresh Prince of Bel-Air. Trong khoảng thời gian này, hàng loạt nghệ sĩ tự tin diện áo hở rốn. Mark Wahlberg mặc mẫu crop top đen trơn khi đóng quảng cáo cùng Kate Moss.

Áo crop top được nam giới ưa chuộng vào những năm 1990. Trong khi đó, đối với những người chơi nhạc rock, mẫu áo không phải thiết kế mới lạ. Họ bắt đầu diện chúng vào năm 1970.

Áo crop top từng là biểu tượng cho sự nam tính và thể thao. Xu hướng nam giới diện áo hở rốn bắt nguồn từ cầu thủ bóng bầu dục. Ảnh: Teen Vogue.

Giới mộ điệu không quá ngạc nhiên khi áo crop top trở thành món đồ thời trang cao cấp vào những năm 1990. Thiết kế được người nổi tiếng ưa chuộng, phổ biến trong giới thời trang và liên quan đến phi giới tính.

Xu hướng này dần lan rộng sang Hàn Quốc. Vào đầu những năm 2000, các thành viên của nhóm nhạc TVXQ và SHINee diện crop top khi xuất hiện trước công chúng.

Chưa được khán giả chấp nhận

Từng có thời điểm nam giới ít diện crop top do sợ bị coi là ẻo lả hoặc kỳ quặc. Thời gian gần đây, xu hướng này đang quay trở lại.

Harry Styles diện thiết kế hở rốn trong MV Watermelon Sugar. Trong khi đó, Jacob Elordi mặc áo crop top khi lên trang bìa tạp chí cho đàn ông Man About Town.

Nam rapper Bad Bunny tự tin chia sẻ khoảnh khắc diện crop top lên trang cá nhân. Mặt khác, Lil Nas X và Troye Sivan không ngần ngại diện crop top lên thảm đỏ.

Từ trước đến nay, nữ giới thường xuyên sử dụng một số thiết kế của nam giới để phối đồ. Hiện tại, những chàng trai cũng bắt đầu hứng thú với một số thiết kế trong tủ đồ của các cô gái. Điều này khiến crop top trở nên phổ biến với phái mạnh.

Việc nam giới diện crop top chưa được khán giả chấp nhận. Hành động này hướng đến việc xóa bỏ sự kỳ thị giới tính. Ảnh: Glamour.

L'Officiel nhận thấy áo crop top được sử dụng để loại bỏ sự kỳ thị về giới tính và tình dục. Khi thiết kế được những người đàn ông ưa chuộng, chúng dần trở thành một xu hướng bình thường.

Thực tế, việc nam giới mặc crop top vẫn chưa được khán giả chấp nhận.

Năm 2019, Kai (EXO) diện crop top lên sân khấu. Thiết kế giúp anh khoe phần cơ bụng săn chắc. Thời điểm đó, nam thần tượng bị chỉ trích khi diện trang phục nữ tính, gợi cảm lên sân khấu. Bên cạnh đó, các động tác vũ đạo của anh khiến người xem không khỏi "bỏng mắt".

Giống như Kai, HIEUTHUHAI không tránh khỏi những ý kiến trái chiều khi mặc thiết kế dáng lửng. Mẫu áo bó sát khiến nam rapper bị lộ phần eo mỗi khi cử động. Nhiều ý kiến trêu đùa, cho rằng anh mặc nhầm áo của bạn gái. Trong khi đó, một số bình luận khẳng định họ chưa thể chấp nhận hình ảnh nam giới mặc áo crop top.

