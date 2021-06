Nam giới có chiều cao khiêm tốn nên đi giày gì?

Bên cạnh độ dày của đế, phái mạnh cần chú ý đến kích cỡ và cách phối đồ để tạo hiệu ứng về mặt thị giác.

Bên cạnh việc bảo vệ đôi chân, giày còn có tác dụng làm nổi bật dáng người và tạo sự chú ý. Theo GQ, giày đóng vai trò quan trọng trong việc định hình vẻ ngoài cho người diện.

Nhiều người chỉ mua giày có đế dày. Họ cho rằng đây là cách dễ dàng để "ăn gian" chiều cao. Song trong vài trường hợp, nó có thể không giúp bạn cao hơn và khiến vóc dáng bị "hủy hoại". Phái mạnh nên ưu tiên sự thoải mái, kích cỡ phù hợp và tính linh hoạt.

Kiểu giày nên chọn

Nếu có chiều cao khiêm tốn, nam giới nên chọn giày có phần mũi hơi tròn, tránh kiểu dáng vuông vức hoặc quá nhọn. Bởi nó có thể làm giảm chiều cao một cách trực quan. Thiết kế đơn giản, bo tròn đủ để tôn dáng cho đôi chân, ăn khớp với phần còn lại của trang phục.

Ngoài ra, bạn nên hướng đến thiết kế đơn giản, tinh tế. Nam giới cần tránh mẫu giày quá to và rộng. Nó tạo cảm giác đôi chân, thân hình của bạn bị nhỏ hơn. Thiết kế có độ vừa chính xác giúp bao trọn bàn chân, đồng thời tôn lên dáng người.

Nam giới có chiều cao khiêm tốn nên chọn giày mũi tròn. Ảnh: HiConsumption.

Các chuyên gia gợi ý nam giới nên chọn giày có độ tương phản thấp như đơn sắc.

Giày có đế và gót độn như Chelsea boots là sự lựa chọn được khuyến khích. Nếu không thích diện boots, bạn có thể tham khảo các mẫu giày thể thao như Nike Air Force 1, Air Max 90 hay Vapormax. Ngoài ra, New Balance 574, Hoka One One Bondi hay Balenciaga Triple S cũng là thiết kế cứu cánh cho phái mạnh.

Điều cần tránh

Bên cạnh việc chọn giày, nam giới nên chú ý đến cách phối đồ để tạo hiệu ứng trông cao hơn. Quần ống rộng hay quần lửng sẽ khiến dáng người trông đầy đặn và thấp hơn. Ngoài ra, phái mạnh cần tránh kiểu áo quá khổ và nên sử dụng sản phẩm vừa vặn với thân hình.

Đặc biệt, bạn không nên diện những đôi giày có đế mỏng. Chúng khiến cho bước đi nhẹ nhàng hơn nhưng lại không giúp bạn đạt được mục đích trông cao hơn.

Giày đế mỏng không tạo hiệu ứng cao hơn cho người trải nghiệm. Ảnh: Tools of Men.