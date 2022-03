Nam diễn viên Yun Je Wook và bạn gái tổ chức hôn lễ vào ngày 3/4 tại Seoul. Hai người phát triển mối quan hệ từ bạn thân và đã hẹn hò hai năm.

Ngày 8/3, JTBC Entertainment News đưa tin công ty giải trí nam diễn viên Yun Je Wook kết hôn vào tháng 4. Công ty quản lý của Yun Je Wook là Happy Married Company xác nhận thông tin, đồng thời chia sẻ loạt ảnh cưới của nam diễn viên và bạn gái. Vợ sắp cưới bằng tuổi nam diễn viên và không hoạt động trong ngành giải trí. Họ hẹn hò hai năm và lễ cưới được tổ chức ngày 3/4 tại Seoul.

Theo JTBC Entertainment News, lịch trình công việc của Yun Je Wook hiện khá bận rộn nhưng anh vẫn cố chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ. Mức độ lây lan của Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn nghiêm trọng, do đó lễ cưới được tổ chức kín đáo, đơn giản để đảm bảo an toàn cho những người tham gia.

JTBC Entertainment News cho biết ngay sau khi kết hôn, Yun Je Wook tiếp tục đóng phim và được kỳ vọng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình chất lượng.

Ảnh cưới của nam diễn viên Yun Je Wook. Ảnh: Happy Married Company.

Yun Je Wook sinh năm 1987 tại Gyeonggi, Hàn Quốc. Nam diễn viên ra mắt giới giải trí thông qua bộ phim Growing Drama Rounding #2 của đài KBS 2TV vào năm 2005. Sau đó, anh tham gia hàng loạt phim truyền hình như Cheoyong (đài OCN), God's Gift -14 Days (SBS), Missing Nine (MBC), Nine: Time Travel Nine Times (tvN)… Nam diễn viên cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh, chẳng hạn Public Enemy, Witness, Seobok hay Blood of a Police Officer…

Đặc biệt, trong bộ phim Run On của đài JTBC phát sóng năm 2021, anh đảm nhận vai Jung Ji Hyun, một thư ký được gia đình tài phiệt để mắt. Vai diễn gây ấn tượng tốt với người xem và giới chuyên môn. Bộ phim đang được phát sóng trên đài MBC. Đây là dự án phim mới nhất mà Yun Je Wook tham gia.