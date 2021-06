Nam diễn viên vượt mặt đàn anh trở thành 'ông hoàng phim truyền hình'

Sau 4 năm tham gia diễn xuất, Song Kang được đánh giá là gương mặt triển vọng, có khả năng soán ngôi đàn anh để trở thành "ông hoàng phim truyền hình Hàn Quốc" trong thời gian tới.

Tính đến tháng 6/2021, Song Kang đã vào vai chính của ba bộ phim thuộc bản quyền Netflix. Đây đều là những bộ phim đắt khách, thu hút khán giả quốc tế, theo SCMP.

Hiện tại, Song Kang xuất hiện trong Nevertheless và nhận được lời khen của giới chuyên môn. SCMP nhận định rằng trong thời gian tới, nam diễn viên vượt qua nhiều đàn anh để trở thành "ông hoàng phim truyền hình Hàn Quốc".

"Con cưng"

Song Kang sinh năm 1994, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2017 trong phim hài lãng mạn The Liar and His Lover. Nam diễn viên cao 1,85 m, có gương mặt nổi bật thu hút người hâm mộ.

Theo Newsen, cha của Song Kang là vận động viên chuyên nghiệp - lý do khiến anh có đam mê lớn với thể thao và thường dành phần lớn thời gian để tập luyện.

Thời điểm còn là học sinh trung học, Song Kang cảm thấy mông lung vì không biết bản thân thích gì. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam diễn viên tâm sự rằng anh chính thức nhận ra bản thân yêu nghề diễn sau khi xem phim Titanic và hâm mộ Leonardo DiCaprio.

Trước khi ra mắt vào năm 2017, Song Kang nhận được lời mời trở thành người mẫu của công ty đào tạo Zula. Theo đại diện tổ chức này, Song Kang có ngoại hình, khí chất khá giống một người mẫu thay vì diễn viên như đam mê của anh. Tuy nhiên, giữ vững quan điểm, Song Kang không đồng ý và tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực diễn xuất.

Song Kang lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2017 trong phim hài lãng mạn The Liar and His Lover. Ảnh: IGNV.



Cánh cửa diễn viên chính thức mở ra với Song Kang khi anh chiến thắng 900 người khác trong buổi casting để dành vai chính Hwang Sun Oh trong Love Alarm - bộ phim của Netflix phát sóng năm 2019. Hwang Sun Oh là người thẳng thắn, không ngại bày tỏ tình cảm với cô gái khiến anh rung động do Kim So Hyun thủ vai. Love Alarm cũng là tác phẩm đưa tên tuổi Song Kang đến gần với khán giả.

Sau thành công của Love Alarm mùa đầu tiên, Song Kang được mời đóng vai chính trong Sweet Home và Navillera. Từ đây, khán giả gọi anh là con cưng của Netflix khi liên tiếp xuất hiện trong những sản phẩm đắt khách thuộc bản quyền của hãng.

Năm 2021 được coi là năm bận rộn và nhiều cơ hội của Song Kang. Gần nhất, anh xuất hiện trong phim truyền hình Nevertheless - bộ phim có sự tham gia của Han So Hee. Trong phim, Song Kang vào vai nửa kia của Yoo Na Bi - nhân vật do Han So Hee thủ vai. Nevertheless đã được phát sóng vào ngày 19/6 trên kênh JTBC Hàn Quốc.

Là người sống hướng nội

Khi tham gia phỏng vấn, Song Kang cho biết anh là người hướng nội, thích sống nội tâm, ít cởi mở với người lạ nhưng nhiệt tình với người thân, bạn bè. Nam diễn viên nói thêm anh là người suy nghĩ logic, thường rất kỹ khi đưa ra quyết định liên quan đến tương lai.

Ngoài ra, Song Kang được nhận xét là người khiêm tốn. Nam diễn viên không ngại học hỏi khả năng diễn xuất từ anh chị đi trước. "Tích lũy kiến ​​thức, kinh nghiệm là điều quan trọng nhất đối với các diễn viên. Tôi có thể thiếu kinh nghiệm so với các diễn viên khác cùng tuổi, nhưng tôi luôn cố gắng thể hiện tốt nhất trong khả năng. Tôi không cố sửa tính cách của mình bởi tôi nghĩ khi sống thật, bạn sẽ dễ dàng tìm được vai diễn phù hợp hơn", anh nói.

Khi tham gia vai diễn là vũ công ba lê trong Navillera, Song Kang dành nhiều thời gian, công sức để học múa trước khi quay phim. Trong quá trình làm việc, ê-kíp nhiều lần khen ngợi nam diễn viên không khác gì nghệ sĩ múa thực thụ. Trong nhiều bài phỏng vấn, các đạo diễn cho biết một trong những lý do khiến Song Kang nhận được nhiều vai diễn đắt giá trong thời gian ngắn là nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Song Kang cho biết bản thân là người hướng nội. Ảnh: IGNV.

Diễn viên 27 tuổi được khen có khả năng biến hóa nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Khi vào vai thanh niên giàu có, kiêu ngạo hay cậu học sinh trung học hiền lành, thường xuyên gặp rắc rối, anh đều thể hiện tốt và làm rõ được tính cách nhân vật.

"Có những lúc tôi cảm thấy sợ hoặc tự ti, nhưng tôi vẫn tiếp tục", Song Kang tâm sự.

Ngoài việc liên tục xuất hiện trong phim truyền hình, Song Kang là gương mặt quảng cáo đắt khách. Chỉ trong hai năm, nam diễn viên làm đại diện của nhiều thương hiệu từ thời trang, nước uống tới mỹ phẩm. Nhiều khán giả cho biết họ sẵn sàng chi tiền mua sản phẩm nếu có mặt Song Kang trên poster quảng cáo.