Nam diễn viên tự nhận 'ngu ngốc' khi đóng phim xuyên tạc lịch sử

Ngày 27/3, Jang Dong Yoon đã viết thư xin lỗi khán giả vì sự cố của phim "Joseon Exorcist". Tác phẩm của đài SBS bị chỉ trích vì xuyên tạc lịch sử và quảng cáo ẩm thực Trung Quốc.

Ngày 27/3, Jang Dong Yoon - nam diễn viên vào vai hoàng tử Chung Nyung trong Joseon Exorcist - đã viết thư xin lỗi khán giả. Thư xin lỗi được đại diện công ty quản lý Dongyi thay mặt đăng tải.

"Tôi đã dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm. Có thể điều này không thể làm hài lòng tất cả khán giả đã thất vọng về tôi, nhưng tôi vẫn viết thư xin lỗi với hy vọng ít nhất có thể biểu hiện sự chân thành của mình đến những người đang đợi lời phản hồi với tư cách diễn viên chính của Joseon Exorcist", Jang Dong Yoon mở đầu bức thư.

Anh viết tiếp: "Tôi không còn bất kỳ lời bào chữa nào nữa, chỉ có thể chân thành xin lỗi. Tôi đã không đánh giá cẩn thận rằng quy trình sản xuất có vấn đề hay không, bởi vì tôi ngu ngốc và lười biếng. Tôi chỉ xem xét mọi thứ từ góc nhìn hạn chế của một diễn viên, mà hoàn toàn bỏ qua góc nhìn rộng lớn của lăng kính xã hội. Đây thực sự là sai lầm lớn".

Jang Dong Yoon xin lỗi vì đóng vai chính trong phim xuyên tạc lịch sử Joseon Exorcist.

"Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để được làm việc với đạo diễn đáng kính và nhiều tiền bối, đồng nghiệp và diễn viên mà tôi luôn kính trọng. Do đó, tôi nghĩ rằng mình không có lý do gì để từ chối tác phẩm. Với góc nhìn hạn hẹp của mình, tôi từng nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Một lần nữa, tất cả mọi việc đều đến từ sự bất cẩn của tôi", Jang Dong Yoon liên tục nhận lỗi về bản thân trong bức thư gửi người hâm mộ.

Nam diễn viên 29 tuổi gọi sự cố với Joseon Exorcist là "sự cố đáng xáu hổ". Anh khẳng định đang nghiêm túc suy ngẫm về bản thân và sai lầm của mình. "Ngay cả khi khán giả coi lá thư của tôi là những lời bào chữa vụng về, tôi cũng xin chấp nhận", anh viết.

Jang Dong Yoon sinh năm 1992, gia nhập showbiz sau khi vô tình được lên truyền hình với tư cách công dân gương mẫu, dũng cảm bắt cướp vào năm 2015. Từ năm 2016 tới nay, diễn viên 29 tuổi đóng 7 phim truyền hình, 2 phim điện ảnh. Tác phẩm The Tale of Nokdu đóng cùng Kim So Hyun giúp tên tuổi của anh lan rộng ra thị trường châu Á.

Trong Joseon Exorcist, nam diễn viên vào vai hoàng tử Chung Nyung - sau này trở thành vị vua được kính nể nhất Hàn Quốc là Sejong đại đế. Bộ phim bị cắt sóng vĩnh viễn chỉ sau 2 tập vì vướng phải tranh cãi xuyên tạc lịch sử và quảng cáo ẩm thực Trung Quốc.