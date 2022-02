Nam diễn viên Tô Dực Minh giành HCB Olympic

Tô Dực Minh đi vào lịch sử thể thao Trung Quốc khi giành tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển trượt tuyết quốc gia ở tuổi 18.

Ngày 7/2, Sina đưa tin Tô Dực Minh, sao nhí hàng đầu Trung Quốc, giành huy chương bạc ở bộ môn trượt tuyết vượt chướng ngại vật dốc nội dung đơn nam tại Thế vận hội mùa đông 2022. Với thành tích này, anh có huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp thể thao.

Theo Sina, Tô Dực Minh là vận động viên mở màn huy cho đội trượt tuyết Trung Quốc tại Olympic Bắc Kinh 2022 cũng như trong lịch sử các kỳ thế vận hội mùa đông. Nhiều nghệ sĩ trong showbiz như Đồng Lệ Á, Lâm Canh Tân, Bạch Vũ, Vương Đại Lục gửi lời chúc mừng chiến tích đến ngôi sao sinh năm 2004.

Tô Dực Minh thi đấu ấn tượng tại kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: 163.

Trước đó, nam diễn viên Lang điện hạ có thành tích đứng đầu vòng bảng với điểm số 80,6. Anh là người duy nhất thực hiện thành công động tác xoay tròn trên không có độ dốc 1620. Tuy nhiên, ở vòng chung kết, Tô Dực Minh mắc một lỗi kỹ thuật dẫn đến việc vuột huy chương vàng vào tay vận động viên Canada.

Tô Dực Minh sinh năm 2004. Anh gia nhập showbiz năm 10 tuổi. Tô Dực Minh từng diễn xuất trong Hồ Trường Tân, Trí thủ uy hổ sơn (Từ Khắc, Lâm Canh Tân, Lương Gia Huy, Trương Hàm Dư), Lang điện hạ (Lý Thấm, Tiêu Chiến, Vương Đại Lục), A Splendid Life in Beijing, Tracks in the Snowy Forest, Rock Kid.

Theo Sohu, sao nhí Trung Quốc luyện tập trượt tuyết từ năm lên 4 tuổi. Cuối năm 2021, Tô Dực Minh giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp ở World Cup trượt tuyết.

Vào tháng 10, anh lập kỷ lục Guinness thế giới với chứng nhận vận động viên đầu tiên hoàn thành Bs 1980 Indy Crail - động tác khó và cực kỳ nguy hiểm - trên ván trượt tuyết. Anh được đánh giá là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp đang lên của thế giới.