Nam diễn viên 'Tây du ký 1986' qua đời

Tin tức về sự ra đi của An Á Bình được thông báo sau khi tang lễ hoàn tất. Ông mất vào cuối tháng 6 vì căn bệnh hiểm nghèo.

Ngày 11/7, Sina đưa tin nghệ sĩ Tần Hạo thông báo nam diễn viên An Á Bình qua đời ở tuổi 58 vì căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

"An Á Bình ra đi vào ngày 28/6, được an táng vào ngày 10/7. Tôi rất tiếc khi phải xa anh ấy cũng như thông báo tin buồn này đến truyền thông và khán giả", Tần Hạo cho biết.

An Á Bình từng diễn xuất trong Tam quốc diễn nghĩa, Tây du ký, Khang Hy vương triều. Ảnh: Sina.

An Á Bình sinh năm 1964, tốt nghiệp khoa Đạo diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ông tập võ thuật từ khi còn nhỏ, từng giành giải vô địch Wushu quốc gia năm 18 tuổi. Sau đó, An Á Bình được đạo diễn Đỗ Thiếu Vinh mời đóng chính trong tác phẩm 800 vị La Hán. Bộ phim này mở ra con đường mới cho An Á Bình trong ngành giải trí.

Theo QQ, trong sự nghiệp phim ảnh, An Á Bình đóng chính trong hơn 20 tác phẩm truyền hình, 10 phim điện ảnh và làm đạo diễn hành động trong Thiên hạ một nhà, 800 vị La Hán, Tổng doanh và đại hiệp. Những năm 1980, nam diễn viên là gương mặt vai phụ nổi danh trên màn ảnh Hoa ngữ.

Các tác phẩm và vai diễn nổi bật của An Á Bình có thể kể đến Mã Siêu trong Tam quốc diễn nghĩa, Ngụy Đông Đình trong Vương triều Khang Hy, Đà Long - cháu Tây Hải Long Vương, hoành hành ở sông Hắc Thủy và giả làm người lái đò để bắt Đường Tăng - trong Tây du ký 1986.

Theo iFeng, An Á Bình ngừng đóng phim năm 2016. Bộ phim cuối cùng của ông là Loan thế lệ nhân hành. Nam diễn viên kín tiếng đời tư.