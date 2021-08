Nam diễn viên Sung Hoon cố tình ôm ấp đồng nghiệp nữ trên truyền hình

Khán giả Hàn Quốc cho rằng cử chỉ gần gũi của nam diễn viên Sung Hoon có thể khiến đồng nghiệp nữ cảm thấy không thoải mái.

Theo Allkpop, trên một diễn đàn thảo luận trực tuyến, khán giả Hàn Quốc chỉ ra rằng nam diễn viên Sung Hoon - thành viên cố định của chương trình thực tế I Live Alone - thường cố tình hành động thân mật, có tiếp xúc thân thể với các ngôi sao nữ trên sóng truyền hình.

Cụ thể, trong bài đăng là loạt bức ảnh ghi lại hình ảnh tiếp xúc thân mật giữa Sung Hoon và đồng nghiệp nữ tại các chương trình truyền hình thực tế.

Nhiều khán giả khẳng định nam diễn viên Sung Hoon cố tình hành động thân mật, khiến các đồng nghiệp nữ không thoải mái. Ảnh: Naver.

Trong một phân cảnh tại I Live Alone, sau khi đạt kết quả không như mong đợi tại trận đấu golf, nam diễn viên bất ngờ dựa người vào golf thủ nữ, thì thầm vào tai cô và hỏi xin cơ hội thứ hai để tái đấu một cách đùa giỡn.

Hành động tiếp cận đột ngột của Sung Hoon khiến nhiều khán giả Hàn Quốc cảm thấy không hài lòng, đặc biệt khi buổi ghi hình ngày hôm đó là lần đầu nam diễn viên và nữ golf thủ gặp nhau.

Công chúng Hàn Quốc cho biết họ thường xuyên bắt gặp cảnh nam diễn viên cố tình tiếp xúc gần gũi với đồng nghiệp nữ như ôm từ đằng sau, khoác vai, xoa đầu... khi theo dõi chương trình I Live Alone.

Nhiều ý kiến khẳng định hành động của Sung Hoon có thể khiến các sao nữ cảm thấy không thoải mái. Khán giả Hàn Quốc yêu cầu nam diễn viên hạn chế cử chỉ thân mật có phần thái quá của mình.

Sung Hoon sinh năm 1983. Trước khi trở thành diễn viên, nam diễn viên là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia. Sau 14 năm gắn bó với môn thể thao, Sung Hoon buộc rời đội tuyển dưới ảnh hưởng của chấn thương cột sống.

Năm 2011, Sung Hoon có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Góc khuất của số phận (New Tales of Gisaeng). Một số tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm Passionate Love, Tình yêu của tôi, Oh My Venus, Bí mật ngọt ngào...

I Live Alone là chương trình truyền hình thực tế ghi lại cuộc sống hàng ngày khi sống một mình của các ngôi sao. Sau khi lên sóng vào năm 2013, I Live Alone nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả nhờ nội dung độc đáo, gần gũi. Gần đây, dưới cáo buộc có hành động coi thường thành viên Kian84, I Live Alone đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ công chúng Hàn Quốc.