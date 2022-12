Nam diễn viên qua đời ở tuổi 40

Ye Hak Young được biết đến với vai trò người mẫu nam kiêm diễn viên nổi tiếng, cùng thời với Kang Dong Won, Gong Yoo và Joo Ji Hoon.

Người mẫu kiêm diễn viên Ye Hak Young qua đời ở tuổi 40. Ảnh: Allkpop.

Nate đưa tin người mẫu kiêm diễn viên Ye Hak Young qua đời ngày 24/12. Tang lễ của anh được tổ chức vào 26/12 tại Bệnh viện Thánh Tâm Đại học Hallym.

Nguyên nhân cái chết chưa được xác định. Anh sẽ được chôn cất ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi.

Ye Hak Young ra mắt năm 2001, cùng thời với các tên tuổi nổi tiếng như Kang Dong Won, Gong Yoo và Joo Ji Hoon. Anh được biết đến là một người mẫu nam nổi tiếng.

Ye Hak Young ra mắt cùng thời với Gong Yoo, Joo Ji Hoon và Kang Dong Won. Ảnh: SportQ.

Sau này, Ye Hak Young thử sức với vai trò diễn viên và góp mặt trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình. Anh xuất hiện trong phim sitcom Nonstop 4 của đài MBC vào năm 2003. Bộ phim giúp tên tuổi của Ye Hak Young thêm phủ sóng.

Ye Hak Young gây chú ý khi đóng vai chính trong các bộ phim như Anatomy Classroom (2007), Father and Mary and Me (2008), Belly Button (2013)...

Năm 2019, SBS News đưa tin Ye Hak Young bị bắt khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Nam người mẫu bị phạt, không giam giữ. Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu anh là 0,048% - mức bị treo bằng lái.

Trước đó, vào ngày 16/2/2019, Ye Hak Young bị cảnh sát bắt gặp ngủ trong xe đậu trên đường ở Seoul. Tại thời điểm bị phát hiện, nồng độ cồn trong máu là 0,067% - mức tạm giữ giấy phép.

Sau các tin tức liên quan đến lái xe sau khi uống rượu, tên tuổi của Ye Hak Young giảm sức hút.