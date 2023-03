Nam diễn viên Oh Chang Seok và Lee Chae Eun chia tay sau khoảng 4 năm hẹn hò. Công việc bận rộn khiến hai người dần xa cách.

Ngày 23/3, tờ Tvreport đưa tin nam diễn viên Oh Chang Seok chia tay người mẫu kém 13 tuổi Lee Chae Eun.

Oh Chang Seok và Lee Chae Eun cùng xuất hiện trong chương trình Love Taste 2 của TV Chosun vào năm 2019, sau đó vượt qua khoảng cách 13 tuổi để phát triển thành người yêu. Cùng năm đó, họ công khai mối quan hệ đồng thời trở thành cặp đôi đầu tiên ném bóng trong trận bóng chày chuyên nghiệp được tổ chức tại Sân vận động Jamsil ở Seoul.

Tuy nhiên, cả hai trở nên xa cách khi tập trung vào công việc. Gần đây, họ quyết định kết thúc mối quan hệ tình cảm.

Oh Chang Seok và Lee Chae Eun tại trận bóng.

Oh Chang Seok sinh năm 1982, được biết đến nhiều nhất với vai chính trong bộ phim truyền hình Công chúa Aurora năm 2013. Anh còn tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Athena: Goddess of War, Jang Bo-ri is Here!, A Place in the Sun, Entourage, Innocent Defendant…

Nam diễn viên đang xuất hiện trong bộ phim truyền hình phát sóng hàng ngày của đài MBC Witch's Game. Nam diễn viên đảm nhận vai Kang Ji Ho - một công tố viên thông minh và có vẻ ngoài ấm áp. Tuy nhiên, thực chất, Kang Ji Ho lại là kẻ xấu xa, phản bội người yêu Jung Hye Soo. Trong khi đó, Lee Chae Eun là người mẫu kiêm phát thanh viên.