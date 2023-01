Nam diễn viên nổi lên nhờ vai ác trong 'The Glory'

Kim Gun Woo (30 tuổi) là một trong những gương mặt mới của màn ảnh Hàn Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017. Nam diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim như Catch The Ghost, Less Than Evil, Record Of Young,... Vai diễn trong The Glory giúp Kim Gun Woo được khán giả chú ý nhiều hơn. Ảnh: Yonhapnews.