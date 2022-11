Nam diễn viên người Mỹ qua đời vì ung thư

Kevin Conroy qua đời ngày 10/11 sau thời gian chống chọi bệnh tật. Ông từng lồng tiếng trong loạt phim hoạt hình về “kỵ sĩ bóng đêm” của Gotham.

Nam diễn viên lồng tiếng Kevin Conroy. Ảnh: Eurogamer.

Ngày 12/11, Variety đưa tin Warner Bros. xác nhận nam diễn viên Kevin Conroy qua đời ở tuổi 66 do mắc bệnh ung thư.

“Chúng tôi rất buồn khi mất người bạn thân yêu Kevin Conroy. Vai diễn Batman của anh ấy sẽ mãi là một trong những hình tượng vĩ đại về Người dơi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Kevin Conroy và những người hâm mộ trên toàn thế giới”, Warner Bros. chia sẻ.

Huyền thoại Mark Hamill, người từng lồng tiếng cho hoàng tử tội phạm Joker đã dành lời tri ân tới bạn diễn quá cố. Ông viết: “Conroy hoàn hảo về mọi mặt. Tôi yêu quý và coi anh ấy như anh em. Conroy rất quan tâm và dành tình cảm đến những người xung quanh anh ấy. Sự chuyên nghiệp của Kevin được thể hiện qua mọi việc anh ấy làm. Mỗi lần tôi nhìn thấy hoặc tâm sự với anh ấy, tôi cảm nhận được sự thấu hiểu và thoải mái”.

Di sản của Kevin Conroy trong vai Người dơi sẽ là nguồn cảm hứng cho lớp diễn viên lồng tiếng học hỏi. Ảnh: BBC.

Loạt phim Batman: The Animated Series được phát sóng 85 tập trên Fox Kids từ năm 1992-1995. Nhân vật Batman được lồng tiếng bởi chất giọng trầm ấm, đanh thép của Conroy. Tài năng của Conroy được các nhà phê bình và người hâm mộ đánh giá cao.

Những năm sau, ông tiếp tục lồng tiếng cho Người dơi trong nhiều dự án khác của DC, bao gồm Batman: Gotham Knight (2008), Superman Batman: Public Enemies (2009), Justice League: Doom (2012), Batman: The Killing Joke (2016) và Justice League vs the Fatal Five (2019).

Kevin Conroy sinh năm 1955 tại Westbury (Mỹ). Ông theo học diễn xuất tại trường Julliard cùng các diễn viên nổi tiếng như Christopher Reeve, Frances Conroy và Robin Williams. Trước khi mất, nam diễn viên công khai là người đồng tính, ông có quãng thời gian hôn nhân hạnh phúc cùng người bạn đời là Vaughn C. Williams.