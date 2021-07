Nam diễn viên 'Nevertheless' bị tố yêu cùng lúc nhiều phụ nữ

Bạn gái cũ của Kim Min Gwi tố nam diễn viên ngoại tình, phá vỡ quy tắc phòng chống dịch để gặp mặt tình nhân và sử dụng bạo lực ngôn từ.

Ngày 25/7, Xports News đưa tin nam diễn viên Kim Min Gwi bị bạn gái cũ tố bắt cá hai tay, sử dụng bạo lực ngôn từ và phá vỡ quy tắc phòng chống dịch Covid-19 để ngoại tình.

Cụ thể, theo Xports News, bạn gái cũ của Kim Min Gwi tiết lộ trong 6 năm hẹn hò, nam diễn viên đã lén lút ngoại tình sau lưng cô cùng nhiều phụ nữ khác.

Anh thường xuyên lui tới hộp đêm và tìm kiếm "tình một đêm" dù đã có người yêu. Khi phải đối mặt với bạn gái cũ, anh cáo buộc cô cố tình hãm hại mình trong lúc sự nghiệp đang đi lên và sử dụng bạo lực ngôn từ với cô.

Bên cạnh đó, theo bạn gái cũ của Kim Min Gwi, nam diễn viên còn cố tình phá vỡ quy tắc phòng chống dịch Covid-19 để gặp gỡ tình nhân.

Trước đó, nam diễn viên được xác nhận rằng anh tiếp xúc trực tiếp với một bệnh nhân mắc Covid-19. Theo quy tắc, anh phải tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian tự cách ly, nam diễn viên đã trốn ra khỏi nhà để gặp mặt tình nhân.

Bạn gái cũ tố Kim Min Gwi ngoại tình, thường xuyên tìm kiếm "tình một đêm", sử dụng bạo lực ngôn từ và gặp mặt tình nhân trong thời gian tự cách ly. Ảnh: Naver.

Kết quả, vào cuối tháng 5, nam diễn viên nhận kết quả xét nghiệm dương tính, mắc Covid-19.

Công ty quản lý Big Picture của Kim Min Gwi thông báo họ đang tiến hành điều tra sự thật đằng sau vụ việc và không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào.

Kim Min Gwi sinh năm 1994. Năm 2017, Kim Min Gwi ra mắt dưới vai trò người mẫu trước khi chuyển sang làm diễn viên. Anh tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như L.U.C.A.: The Beginning, She Would Never Know, Whispering Corridor 6: The Humming... Hiện Kim Min Gwi xuất hiện trong bộ phim Nevertheless với vai diễn Nam Kyu Hyun.