Nam diễn viên Lee Hak Joo kết hôn

Nam diễn viên Lee Hak Joo tổ chức hôn lễ cùng bạn gái ngoài ngành vào tháng 11. Đám cưới có sự tham dự của bạn bè, họ hàng thân thiết.

Ngày 13/8, OSEN đưa tin nam diễn viên Lee Hak Joo tuyên bố tổ chức hôn lễ vào tháng 11. Vợ sắp cưới của anh là người ngoài ngành giải trí.

Trong thông báo chính thức, SM C&C - công ty quản lý của Lee Hak Joo - viết: "Tháng 11 sắp tới, Lee Hak Joo sẽ bắt đầu chương mới trong cuộc đời mình. Cô dâu không phải là người nổi tiếng, và cô hứa trở thành người bạn đồng hành suốt đời của nam diễn viên Lee Hak Joo dựa trên lòng tin tưởng và tình yêu sâu sắc dành cho anh".

Hôn lễ của Lee Hak Joo được tổ chức một cách riêng tư, chỉ có sự tham dự của họ hàng, bạn bè thân thiết.

Công ty quản lý chia sẻ: "Để cặp đôi có thể đón nhận lời chúc phúc một cách lặng lẽ và thành tâm, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết lịch trình đám cưới. Mong mọi người thông cảm".

Nam diễn viên Lee Hak Joo thông báo kết hôn với bạn gái ngoài ngành. Ảnh: Naver.

Cuối thông báo, SM C&C bày tỏ hy vọng công chúng tiếp tục ủng hộ và quan tâm đến Lee Hak Joo, người sẽ "mở rộng cuộc sống của mình dưới tư cách một người chủ gia đình, một diễn viên luôn đặt hết tâm huyết vào diễn xuất".

Lee Hak Joo sinh năm 1989. Năm 2012, anh lần đầu xuất hiện trước công chúng dưới tư cách diễn viên thông qua bộ phim Sweet Sorrow. Anh nhận được đánh giá tích cực từ khán giả nhờ màn thể hiện ấn tượng trong các bộ phim truyền hình như The World Of The Married, My Name và Political Fever.