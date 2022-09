Nam diễn viên Keita Machida hẹn hò bạn diễn hơn 4 tuổi

Truyền thông Nhật Bản đưa tin Keita Machida và nữ diễn viên hơn 4 tuổi Hyunri hẹn hò sau khi hợp tác năm 2018. Họ hiện sống chung.

Keita Machida và diễn viên Hyunri hẹn hò. Ảnh: New Postseven.

Ngày 28/9, tờ Women Seven đưa tin ngôi sao Nhật Bản Keita Machida hẹn hò với nữ diễn viên hơn 4 tuổi Hyunri. Giữa tháng 9, hai ngôi sao được bắt gặp dùng bữa với một số đồng nghiệp tại nhà hàng ở Ginza, Tokyo. Tới 2h sáng hôm sau, Keita và Hyunri trở về nhà nơi họ đang sống chung.

Hai người lần đầu gặp mặt thông qua bộ phim Nơi kết thúc năm 2017 do Keita Machida đóng vai chính. Một năm sau, họ tái hợp trong bộ phim truyền hình Life As a Girl của đài NHK. Khi đó, hai ngôi sao không vào vai yêu nhau nhưng nhờ sự hòa hợp về tính cách, họ nhanh chóng thân thiết. Hai người hẹn hò sau lần thứ hai hợp tác.

Hai diễn viên trở về nhà sau khi gặp gỡ bạn bè. Ảnh: Women Seven.

Keita Machida (sinh năm 1990) là thành viên nhóm nhạc kịch Gekidan Exile. Anh tham gia nhiều bộ phim như Wasteful Days of High School Girls, Isn't It a Bad Guy?, It's All About the Looks… nhưng chủ yếu vai phụ. Năm 2020, bộ phim Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard (tên tiếng Việt: 30 tuổi vẫn còn ‘zin’ sẽ biến thành phù thủy) do Keita Machida đảm nhận vai chính nổi tiếng tại Nhật Bản và các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam.

Phim xoay quanh một người đàn ông có tình cảm với đồng nghiệp cùng giới. Nhờ thành công của phim, Keita Machida hiện là một trong những nam diễn viên trẻ được yêu thích nhất Nhật Bản.

Hyunri (sinh năm 1986), sinh ra ở Tokyo và mang quốc tịch Hàn Quốc. Nữ diễn viên từng tham gia MV Fever của ca sĩ Hàn Quốc Lee Jung vào năm 2006. Sau đó, cô tham gia một số bộ phim Nhật Bản như Rip Van Winkle's Bride, Naked Director, The day you and the world end...