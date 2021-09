Nam diễn viên Hong Kong không vui khi đóng phim Marvel

Ngôi sao võ thuật kỳ cựu Nguyên Hoa tham gia phim "Shang-Chi" do Marvel Studios sản xuất. Tuy nhiên, ông bày tỏ không quá hào hứng.

Ngày 11/9, HK01 có cuộc phỏng vấn với nam diễn viên Nguyên Hoa, ngôi sao võ thuật kỳ cựu, tham gia đóng vai phụ trong bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đang gây sốt.

Theo HK01, sau khi hoàn thành bộ phim Shang-Chi, nam diễn viên tới Canada để sống cùng con trai. Ông cho biết không về Hong Kong trong thời gian dài vì muốn tận hưởng cuộc sống gia đình, chờ đợi cháu trai ra đời.

Nguyên Hoa chia sẻ ông nhận lời đóng Shang-Chi vì bộ phim quay tại Canada, thời điểm đó, đất nước này không có dịch bệnh. Tuy nhiên, khi bộ phim khởi quay, dịch bệnh Covid-19 ở Canada bùng phát, nam diễn viên phải quay về Hong Kong hoàn thành vai diễn.

"Tôi vốn không muốn nhận phim, nhưng con trai tôi là một fan của Marvel, vì vậy con kiên quyết bắt tôi tham gia", Nguyên Hoa nói.

Ngôi sao võ thuật Nguyên Hoa đóng trong Shang-Chi. Ảnh: HK01.

Nguyên Hoa chia sẻ công tác bảo mật của công ty sản xuất phim Marvel rất tốt. Ngoài vai diễn của mình, ông không biết gì về nội dung phim. Bên cạnh đó, sau khi xem tác phẩm hoàn thành, Nguyên Hoa đánh giá cao Shang-Chi vì có phong cách võ thuật đậm chất Hong Kong.

HK01 bình luận Nguyên Hoa không màng danh lợi. Dù đóng trong một tác phẩm siêu anh hùng của Marvel, song ông không tham gia quảng bá, cũng không nói nhiều về vai diễn của mình. Sau khi bộ phim ra rạp, khán giả mới nhận ra Nguyên Hoa cũng tham gia trong Shang-Chi.

Sinh năm 1952, Nguyên Hoa là diễn viên võ thuật nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, thuộc nhóm Thất Tiểu Phúc, gồm những tên tuổi gạo cội như Nguyên Long (Hồng Kim Bảo), Nguyên Lâu (Thành Long), Nguyên Bưu, Nguyên Khuê và Nguyên Thu.

Ông cũng từng là trợ lý của Lý Tiểu Long, được ngôi sao quá cố tán thưởng và muốn đưa ông tới Hollywood để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, sau đó Lý Tiểu Long đột ngột quá đời, Nguyên Hoa đến nay vẫn còn nhớ lời hứa của tài tử họ Lý.

Nam diễn viên quen mặt với khán giả qua một số phim như Tuyệt đỉnh Kung Fu, Câu chuyện cảnh sát... Nguyên Hoa từng đoạt giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và Kim Tượng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Nhiều năm qua, Nguyên Hoa vắng bóng trên màn ảnh do thể trạng không kham nổi các cảnh hành động cường độ cao vì ông mắc bệnh tim. Từng có khoảng thời gian, ông chật vật kiếm ăn hàng ngày bằng đồng lương ít ỏi ở TVB, chi tiêu mua sắm hàng tháng bằng tiền trợ cấp xã hội. Hiện tại, cuộc sống của ông tốt hơn trước khi hai con đã trưởng thành, có công việc ổn định.

Shang-Chi còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gốc Hoa khác như Lương Triều Vy, Trần Pháp Lai, Dương Tử Quỳnh.

Ngoài việc đại thắng phòng vé, doanh thu mở màn vượt Fast & Furious 9, Shang-Chi nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình. Phim do Lưu Tư Mộ đóng chính hiện được chấm 91% trên Rotten Tomatoes. ComicBook mô tả tác phẩm là “một trong những kịch bản gốc thú vị nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel”.