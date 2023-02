Nam diễn viên Hàn bị tố qua lại với 5 phụ nữ cùng lúc

Choi Jung Won đang vướng ồn ào đời tư. Anh bị tố yêu cùng lúc 2 người đã có gia đình và 3 phụ nữ độc thân.

Ngày 9/2, tờ SBS đưa tin Choi Jung Won gặp gỡ 5 người phụ nữ cùng lúc. Trước đó, Choi Jung Won bị một người đàn ông ngoài 40 tuổi kiện với lý do ngoại tình với vợ của người này (tạm gọi là A). Tuy nhiên, theo phóng viên giải trí Lee Jin Ho, ngoài A, Choi Jung Won còn gặp gỡ 3 phụ nữ độc thân và một người đã có gia đình khác (gọi là D). Một trong số 3 phụ nữ độc thân từng là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, hoạt động cùng thời với Choi Jung Won (tạm gọi là C).

Choi Jung Won chưa lên tiếng về tuyên bố mới của phóng viên Lee Jin Ho. Ảnh: SBS.

Theo Lee Jin Ho, Choi Jung Won và C đã đi du lịch tại Mỹ cùng nhau. Đáng nói, D đã trả tiền cho chuyến đi đến Mỹ của Choi Jung Won. Do đó, D rất bức xúc khi vô tình biết chuyện Choi Jung Won dùng tiền của cô để đến Mỹ cùng C. Cả ba thậm chí đã gặp mặt nhau để nói chuyện. Tại đây, C cho biết cô rất hối hận và đã tự chi trả cho các khoản chi phí tại Mỹ.

Vừa qua, Choi Jung Won bị chồng của A kiện vì tội ngoại tình. Người này cho biết Choi Jung Won cố tình tiếp cận dù biết A đã có gia đình. Hành động của Choi Jung Won khiến gia đình ông tan nát.

"Một người nổi tiếng từng là ngôi sao hàng đầu và thần tượng liên lạc với vợ tôi. Ngày nào anh ta cũng gọi điện cho vợ tôi và nói: 'Anh nhớ em' hay 'Hẹn gặp em thường xuyên nhé'. Anh ta thậm chí đưa vợ tôi về nhà", chồng của A tuyên bố. Tuy nhiên, Choi Jung Won phủ nhận cáo buộc.

Tới 1/2, A chính thức lên tiếng. Thông qua cuộc phỏng vấn với Hankook Ilbo, A cho biết cô không có quan hệ tình cảm với Choi Jung Won. A chỉ gặp Choi Jung Won ba lần. Một lần trong số đó, A đến nhà của Choi Jung Won để đi vệ sinh nhờ. Do đó, thời gian A ở nhà Choi Jung Won rất ngắn sau đó lập tức bắt taxi về nhà.

Choi Jung Won sinh năm 1981, từng là thành viên của nhóm nhạc UN, ra mắt năm 2000. Năm 2005, nhóm nhạc UN tan rã. Từ đó, anh chuyển hướng sang làm diễn viên. Choi Jung Won từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hoàng hậu Ki, Khách sạn bí mật, Cảnh báo tình yêu, Healer, The Name...