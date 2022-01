Kim Soo Hyun vượt qua So Ji Sub và Lee Jong Suk, tiếp tục giữ vững thành tích nam diễn viên giàu nhất xứ Hàn.

Theo KBIZoom, từ khóa "trẻ và giàu", "căn hộ ở Sungsoo-dong" và "500 triệu won mỗi tập phim" đã lọt top thịnh hành trên mạng xã hội sau khi chương trình Secret Newsroom tiết lộ Kim Soo Hyun sở hữu 117 triệu USD , là nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc.

Tài tử It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) duy trì phong độ hai năm liên tiếp, bỏ xa các tên tuổi "nặng đô" khác là So Ji Sub ( 41 triệu USD ), Lee Jong Suk ( 32 triệu USD ) và Lee Min Ho ( 26 triệu USD ).

Thành công vượt bậc của Kim Soo Hyun

Bài báo tháng 12/2021 của South China Morning Post gọi Kim Soo Hyun là "ông hoàng phim thương mại". Anh yêu cầu 500 triệu won ( 423.000 USD ) mỗi tập phim One Ordinary Day, thu về 3,4 triệu USD sau khi phim phát sóng hết 8 tập. Ngoài vai nam chính, Soo Hyun đồng sản xuất One Ordinary Day thông qua công ty quản lý Gold Medallist.

Với It’s Okay to Not Be Okay (2020), anh được trả 165.000 USD /tập, tính tổng 16 tập, anh đút túi khoảng 2,6 triệu USD . KDramaStar báo cáo sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự năm 2019, cát-xê đóng phim của tài tử họ Kim tăng gấp đôi, từ 83.000 USD lên 165.000 USD .

AsiaTatler đánh giá mức thù lao ngất ngưởng xứng đáng với tài năng và độ hot của Soo Hyun, bởi những tác phẩm có anh tham gia đều đạt rating cao và thu hút thương mại.

Kim Soo Hyun đóng chính kiêm sản xuất One Ordinary Day. Ảnh: NME.

Giới chuyên môn cho rằng sự thông minh trong cách chọn lọc kịch bản, chọn nhân vật không trùng lặp và nỗ lực thể hiện vai diễn là chìa khóa đưa ngôi sao sinh năm 1988 đến thành công.

Trong sự nghiệp đóng phim, anh xuất sắc trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất giành giải thưởng Thị Đế Baeksang, đồng thời xác lập kỷ lục là diễn viên được yêu thích ở hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh với 4 giải Daesang.

Ngoài phim ảnh, tên tuổi Kim Soo Hyun phủ sóng mạnh mẽ ở địa hạt quảng cáo. Cát-xê của anh tăng từ 550.000 USD lên 720.000 - 900.000 USD mỗi hợp đồng. Chỉ tính riêng năm 2014 - tức cách nay gần 8 năm, anh đã xuất hiện trong hơn 30 quảng cáo và hợp tác cùng 17 thương hiệu.

Năm 2021, Soo Hyun ký hợp đồng với 9 thương hiệu, nâng thu nhập từ quảng cáo lên 26,2 triệu USD . Các nhãn hàng đã sử dụng hình ảnh tài tử trong chiến dịch ở thị trường Hàn và Trung Quốc. Cũng trong năm ngoái, anh được bổ nhiệm làm đại sứ mới của Tommy Hilfiger và đại sứ hãng đồng hồ Thụy Sĩ Mido tại khu vực châu Á.

Không nằm ngoài cơn sốt kinh doanh tài sản kỹ thuật số, công ty của Soo Hyun quyết định kết hợp cùng EVR Studio sản xuất phiên bản ảo NFT (Non-Fungible Token) của nam diễn viên. Sắp tới, các NFT chứa dữ liệu về Soo Hyun sẽ được bán trên nền tảng blockchain.

Đam mê bất động sản, xe hơi

Trước khi nổi tiếng, Kim Soo Hyun là cậu bé nghèo, lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn, anh phải sống trong căn hộ thuê suốt 20 năm. Vì thế, mong muốn lớn nhất của anh là có thể sở hữu ngôi nhà do mình đứng tên.

Với mức lương cao ngất ngưởng, Soo Hyun đã tậu biệt thự 4,2 tỷ won ( 3,5 triệu USD ) vào năm 2013, sở hữu căn hộ rộng 218 m2 Hanwha Galleria Foret ở Sungsoo-dong, Seoul với giá mua 3,35 triệu USD .

Hanwha Galleria Foret là khu căn hộ thương mại - dân cư cao cấp có giá ít nhất một triệu USD/căn, thuộc top đắt đỏ ở Hàn Quốc. Khu này được xếp hạng thứ hai sau Hannam the Hill. Ngoài Soo Hyun, nhiều diễn viên và thần tượng xứ kim chi cũng sống tại đây như G-Dragon, Go Jun Hee, nhà sáng lập SM Entertainment Lee Soo Man.

Kim Soo Hyun điển trai trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Elle. Ảnh: Elle.

Theo TMI News, căn hộ của tài tử One Ordinary Day do Jean Nouvel thiết kế, có hướng nhìn ra sông Hàn. Phòng ốc được lót hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Tài tử trang trí nội thất bằng vật dụng của các thương hiệu cao cấp. Ngoài bất động sản đang ở, anh mua thêm cơ ngơi 2,63 triệu USD trong cùng tòa.

Giới thạo tin tiết lộ bộ sưu tập bất động sản của Soo Hyun không dừng lại ở đây. Anh sắm thêm nhiều căn hộ khác trải dài khắp Hàn Quốc để đầu tư. Tại Hàn, kinh doanh nhà cửa, đất đai được xem là nghề tay trái của người nổi tiếng.

Theo SCMP, Soo Hyun mê mẩn xe hơi như đồng nghiệp. Năm 2015, anh sắm chiếc BMW i8 trị giá 186.000 USD . Đây chính là mẫu xe được tài tử Tom Cruise và Paula Patton điều khiển trong Mission Impossible 4: Ghost Protocol.