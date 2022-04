Nam diễn viên được khen vì cảnh quăng áo

Chuyên gia cảnh nóng của "Bridgerton" cho biết Jonathan Bailey khiến đoàn làm phim ấn tượng khi diễn cảnh cởi áo và khoảnh khắc nóng bỏng bên bạn diễn Simone Ashley.

Trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Insider, chuyên gia cảnh nóng Lizzy Talbot chia sẻ về những kỷ niệm khi quay cảnh 18+ của bộ phim cổ trang Bridgerton. Cô đặc biệt ấn tượng với khả năng cởi áo thuần thục của Jonathan Bailey - ngôi sao đóng vai Anthony Bridgerton.

Trong một cảnh của phần hai, lúc Kate Sharma (Simone Ashley) mơ tưởng khoảnh khắc nóng bỏng của Anthony Bridgerton, nam diễn viên Bailey khiến nhiều người bất ngờ. Jonny cởi áo và ném đi một cách thuần thục và rất mượt mà. Cả đoàn phim đều ngẩn ngơ", Talbot nói.

Jonathan Bailey nhận nhiều lời khen về diễn xuất.

Cảnh quay thuần thục đến nỗi đoàn phim phải bật bài hát tình cảm để tôn vinh khoảnh khắc này của Jonathan Bailey. "Đạo diễn hình ảnh phát bài hát I'm Too Sexy for my Shirt rất đúng lúc. Điều đó được mọi người đánh giá cao", chuyên gia nói thêm.

Talbot cũng cho rằng việc áo sơ mi của Bailey ướt đẫm khi xuống nước là khoảnh khắc tôn vinh Colin Firth trong Kiêu hãnh và định kiến. Cô còn nói rằng bất kỳ lúc nào Jonathan Bailey mặc áo sơ mi ướt cũng khiến người trong đoàn làm phim trầm trồ.

"Mọi động tác rất mượt mà. Không ai thoát khỏi điều kỳ diệu đó", cô nói.

Cảnh tình cảm của Jonathan Bailey và Simone Ashley trong Bridgerton 2.

Trong khi người hâm mộ và các nhà phê bình tỏ ra thất vọng vì phần 2 của phim thiếu cảnh tình cảm, chuyên gia Lizzy Talbot nói câu chuyện của Anthony và Kate diễn ra theo cách chậm mà chắc.

"Tôi chỉ thực hiện điều công bằng cho nhân vật. Chúng tôi muốn đảm bảo mọi cảnh nóng đều diễn ra theo cách hợp lý nhất có thể", Talbot khẳng định.

Chuyên gia cũng cho biết hai diễn viên đóng vai chính đều biết diễn cảnh nóng, thậm chí góp ý để những cảnh quay chân thực và hợp lý hơn: "Họ biết chính xác những gì nhân vật cần vào thời điểm này. Thật tuyệt khi diễn viên hiểu vai diễn của họ. Cách họ cởi găng tay, kéo tất chân, tháo giày... đều có chủ ý".