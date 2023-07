Nam diễn viên đang được yêu thích nhất Hàn Quốc

Phim đang phát sóng trên JTBC vào hai ngày cuối tuần. Tập đầu tiên của King the Land bị chê kịch bản lỗi thời, nhạt nhòa. Tuy nhiên, rating (tỷ suất người xem) tăng mạnh qua từng tập. Phản ứng của khán giả dành cho tập 2 hoàn toàn trái ngược so với trước đó. Họ bắt đầu yêu thích King the Land bởi kịch bản nhẹ nhàng, hài hước và giúp thư giãn. Ngoài ra, diễn xuất của Jun Ho và YoonA cũng được đánh giá cao. Họ có tương tác ăn ý, tình cảm. Ảnh: Vogue.