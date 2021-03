Nam diễn viên Đài Loan đột tử trên sân khấu

Hoàng Dân An đột tử trong một buổi biểu diễn tại Đài Loan. Anh qua đời vì bị nhồi máu cơ tim.

Ngày 15/3, ETtoday đưa tin nam diễn viên Hoàng Dân An qua đời vì nhồi máu cơ tim, hưởng dương 42 tuổi.

Theo ETtoday, Hoàng Dân An ra đi trong giờ nghỉ trưa tại Trung tâm nghệ thuật vào ngày 13/3. Sau khi hoàn thành hai suất diễn phục vụ cho hàng nghìn khán giả, anh nằm lại trên sân khấu. Tuy nhiên, vợ và đồng nghiệp không quan tâm vì nghĩ tài tử Đài Loan đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho suất diễn tiếp theo.

Hiện trường nam diễn viên xứ Đài qua đời. Ảnh: ETtoday.

Một tiếng sau, vợ Hoàng Dân An lên sân khấu đánh thức chồng. Lúc này, cô phát hiện anh không hơi còn thở, tim ngừng đập, cơ thể lạnh cứng.

Ngay lập tức, sao nam được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh bước đầu được xác định là nhồi máu cơ tim. Theo Apple Daily, cảnh sát hiện phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra toàn diện.

Hoàng Dân An là nghệ sĩ thực lực của Đài Loan. Ảnh: Sohu.

Hoàng Dân An sinh năm 1979, là diễn viên kỳ cựu của ngành giải trí Đài Loan. Anh từng là giảng viên ngành biểu diễn tại Học viện Sơn Hạ do Trần Khôn và Châu Tấn thành lập. Hoàng Dân An giữ chức Giám đốc Kịch đoàn của Đài Loan cho đến khi qua đời. Nam nghệ sĩ và vợ kết hôn 17 năm, nhưng chưa có con.

Thông tin nam nghệ sĩ đột ngột qua đời khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng.