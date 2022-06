Nam diễn viên bị vợ phàn nàn vì cảnh hôn với Jennifer Aniston

Nam diễn viên tiết lộ vợ đã đưa ra yêu cầu đặc biệt trước khi anh quay cảnh hôn với Jennifer Aniston trong “Murder Mystery 2”.

Adam Sandler và Jennifer Aniston là cặp bạn diễn ăn ý trên màn ảnh. Họ từng đóng chung trong tác phẩm tình cảm, hài Just Go with It (2011) và mới đây là Murder Mystery (2019) sản xuất cho nền tảng trực tuyến cũng như hậu truyện Murder Mystery 2 sắp ra mắt. Cả hai thường vào vai các cặp vợ chồng/tình nhân và từng trao nhau những nụ hôn trên màn ảnh.

Adam Sandler chia sẻ anh và vợ là Jackie Sandler cùng nhau sản xuất nhiều dự án phim, bao gồm cả Murder Mystery. Trong buổi phỏng vấn với Access Hollywood, Sandler đùa rằng anh thấy thương cho các bạn diễn nữ phải đóng cảnh hôn với mình, đặc biệt là trước mặt vợ anh. Tuy nhiên, Jackie Sandler thường không bận tâm về việc ấy cho tới nụ hôn của chồng với Aniston trong Murder Mystery 2.

Luke Evans, Adam Sandler và Jennifer Aniston trong Murder Mystery. Ảnh: Netflix.

“Ờ, đúng là tôi quay khá nhiều cảnh hôn. Nhưng chúng chưa bao giờ đẹp như mơ cả. Không chỉ Jennifer, tôi thấy thương cho bất kỳ ai phải quay cảnh hôn với mình”, Adam Sandler chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Anh tiếp tục: “Tôi nghĩ họ chắc cũng chẳng mặn mà gì với việc hôn tôi đâu. Nhưng tôi vẫn phải làm theo kịch bản. Jennifer là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi và cả Jackie nữa. Thế nên, vợ tôi đã nhắn nhủ chồng đại ý ‘Anh làm thế nào để Jennifer có ký ức đẹp khi quay cảnh hôn mình được không?’”.

Tính đến nay, Adam Sandler đã góp mặt trong trên dưới 80 dự án phim điện ảnh và truyền hình, tham gia sản xuất 60 phim và chấp bút cho 29 kịch bản phim.

Trên màn ảnh, Adam Sandler đã bắt cặp với nhiều minh tinh Hollywood như Kate Beckinsale, Salma Hayek, Winona Ryder, Jennifer Aniston và Drew Barrymore…