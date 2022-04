Nam diễn viên bị tố hành hung vợ cũ

Hong In Young tố chồng cũ là Jeon Seung Bin hành hung suốt 2 giờ khiến cô ngất xỉu. Nam diễn viên "Bad Love" sau đó phủ nhận.

News1 đưa tin ngày 29/4, diễn viên Jeon Seung Bin phủ nhận việc hành hung vợ cũ là nữ diễn viên Hong In Young. Theo tin tức, Hong In Young gần đây nộp đơn khiếu nại Jeon Seung Bin tại Sở cảnh sát Ilsan Dongu vì bạo lực gia đình. Cảnh sát quyết định truy tố vụ việc.

Jeon Seung Bin bị cáo buộc kéo tóc Hong In Young và hành hung cô bằng lời nói, thể xác trong 2 giờ cho đến khi cô ngất xỉu. Nữ diễn viên đã gửi các hình ảnh liên quan đến vụ hành hung cho cảnh sát để làm bằng chứng.

Công ty quản lý Starhue Entertainment của Jeon Seung Bin tuyên bố: "Trước tiên, chúng tôi xin lỗi khi gây lo lắng cho nhiều người vì quá khứ của Jeon Seung Bin. Jeon Seung Bin không ở nhà trong thời gian nguyên đơn cho biết cô ấy bị hành hung. Chúng tôi đã nộp bằng chứng cho cảnh sát để chứng minh Jeon Seung Min không có hành vi hành hung hoặc lạm dụng bằng lời nói. Nếu có những vấn đề như vậy xảy ra, họ không thể ly hôn một cách yên bình".

Diễn viên Hong In Young tố chồng cũ bạo hành.

Công ty tiếp tục: "Vụ án đang được chuyển sang mức truy tố và điều tra. Vì vậy chúng tôi yêu cầu các bạn không đưa ra thông tin suy đoán thiếu căn cứ. Nam diễn viên Jeon Seung Bin và công ty tin rằng sự thật được tiết lộ rõ ​​ràng thông qua cuộc điều tra".

Jeon Seung Bin (sinh năm 1986) tham gia nhiều phim truyền hình như Again My Life, Chief of Staff, Bad Love… Anh và nữ diễn viên Hong In Young kết hôn vào tháng 5/2016 và ly hôn vào tháng 4/2020. Hai người quen biết năm 2009 thông qua phim truyền hình dài tập The Iron Empress. Jeon Seung Bin tái hôn với diễn viên Shim Eun Jin vào tháng 1/2021.